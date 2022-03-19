永遠來不及長大 利沃夫市中心置109台空推車悼戰爭死亡兒童

利沃夫舉行「Tsina Viyny（戰爭的代價）」藝術活動，在廣場擺上109輛嬰兒推車，希望藉此引發全球對烏克蘭受害兒童的關注。（法新社）

2022/03/19 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯殘暴戰火之中，烏克蘭已知至少有109個孩子來不及長大；為了悼念這些生命，利沃夫舉行「Tsina Viyny（戰爭的代價）」藝術活動，在廣場擺上109輛嬰兒推車，希望藉此引發全球對烏克蘭受害兒童的關注，同時呼籲在烏克蘭領空設立禁飛區。

綜合利沃夫市及外媒，這場紀念活動由市議會主辦，18日，109輛空空如也的手推車被安置在市中心的市場廣場（Rynok Square），代表在戰爭中喪生的109名兒童，希望藉此提起世界對於烏克蘭兒童受戰火侵害現況的關注。

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市議會表示，在俄羅斯的逾20天的全面入侵中，「俄軍殘忍殺害109名烏克蘭兒童，他們變成天使守護著烏克蘭的領空」，市議會補充，這項數字並未納入馬里烏波爾的統計數據，該處現正遭受俄軍猛烈砲及，一間有數百平民避難的劇院在近日被俄軍蓄意炸爛。

市議會也在網路上發起「#closethesky」活動，號召網友拍下俄軍暴行，在社群網站上用tag的方式分享出去，以此懇求世界各地成年人一同保護烏克蘭兒童，在烏克蘭領空設立禁飛區，以許諾無辜孩子一個未來。

在利沃夫發起活動當日，俄軍也對這座城市發起空襲，利沃夫國際機場成為俄軍攻擊目標；市長薩多維（Andriy Sadovy）指控，俄軍從黑海發射6枚飛彈攻擊利沃夫，其中2枚被烏軍攔截擊落，機場外的飛機維修廠被擊中，已知1人受傷。

利沃夫舉行「Tsina Viyny（戰爭的代價）」藝術活動，在廣場擺上109輛嬰兒推車，希望藉此引發全球對烏克蘭受害兒童的關注。（翻攝臉書）

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