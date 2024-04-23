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面對以色列有雙標？ 布林肯：人權沒有雙重標準

布林肯提到，華府在使用美國法律處理以軍部隊在加薩地帶濫權的指控時，並不存在雙重標準。（美聯社）

布林肯提到，華府在使用美國法律處理以軍部隊在加薩地帶濫權的指控時，並不存在雙重標準。（美聯社）

2024/04/23 09:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美媒揭露美國政府將制裁以色列國防軍（IDF）旗下的猶太教極端正統派部隊「猶大永恆營」（Netzah Yehuda），原因是該營成員過去駐紮約旦河西岸時侵犯人權，此事引起以色列政界反彈。美國國務卿布林肯22日在記者會中提到，華府在使用美國法律處理以軍部隊在加薩地帶濫權的指控時，並不存在雙重標準。

綜合外媒報導，布林肯22日下午出席美國國務院發布2023年人權報告的記者會，強調美國針對以色列適用法律方面並不存在雙重標準，「正如這份報告明確指出的那樣，當我們關注世界各地的人權和人權狀況時，美國對每個人都採用相同的標準，不管相關國家是競爭對手還是盟友都一樣」。

美國1997年曾通過萊希法案（Leahy Law），禁止美國政府資助、支援違反人權的外國軍警組織。針對以軍「猶大永恆營」是否違反人權，布林肯表示國務院正在調查中，美方也直接向以色列政府提交事件報告，要求以色列政府提出解釋及相關資訊，如此也是確保各國知道美國非常仔細地關注此事。

現場媒體將美國針對「俄羅斯在烏克蘭侵犯人權」與「以色列在加薩涉嫌犯罪」的反應速度做比較，但布林肯拒絕此說法，強調烏克蘭的情況與加薩完全不同，哈瑪斯融入平民之中，躲藏在公寓大樓、清真寺、醫院的內部和地下；但烏克蘭當地的狀況是，當俄軍從布查（Bucha）撤軍時，大家都能夠非常清楚地看到發生了什麼，每次情況都是不同。

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