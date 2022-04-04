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    布查居民悲痛面對屠殺 馬克宏：需對俄增加制裁

    對於布查鎮（Bucha）大屠殺，法國總統馬克宏今天則表示，需要對俄國實施更多制裁。（彭博）

    對於布查鎮（Bucha）大屠殺，法國總統馬克宏今天則表示，需要對俄國實施更多制裁。（彭博）

    2022/04/04 18:20

    〔中央社〕烏克蘭昨天指控俄羅斯軍隊在首都基輔市郊的布查鎮（Bucha）大肆屠殺，街道上到處可見平民屍體，法國總統馬克宏今天則表示，需要對俄國實施更多制裁。

    對於那些能強忍面對這場慘劇的民眾來說，布查鎮的悲痛從現在才開始。俄國軍隊上週撤離飽受戰火蹂躪的基輔郊區後，當地到處可見遺體，亂葬崗中的遺體尚未被人認領，街頭的屍體也待人收拾。

    法新社報導，62歲當地民眾柳芭（Liuba）帶著她的鄰居，來到一座金色圓頂教堂後方的濕黏土壕溝邊，但這位鄰居無法強迫自己端詳壕溝內部，並尋找據傳被埋在裡頭的失蹤兄弟。

    布查鎮的一名工作人員告訴法新社，有57具遺體在這座亂葬崗。但只有一小部分遺體顯露在外。

    部分遺體被放進有拉鍊的黑色屍袋並堆疊在一起，還有其他遺體身著平民裝束且沒被完全掩埋，蒼白的手、穿著靴子的腳或額頭前部暴露在漫天飛雪中。還有一具遺體被紅白色相間的床單捆住，旁邊有一隻粉紅色女式涼鞋。

    柳芭的鄰居躲到一棵倒塌的樹旁並崩潰倒下，柳芭說：「這個傷口永遠不會癒合。」

    路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，烏克蘭指控俄國軍隊在布查鎮屠殺平民後，需要對俄國實施更多制裁。

    馬克宏告訴法國電台France Inter，有「非常明確的線索」指向俄國軍隊應對烏克蘭發生的戰爭罪行負責。

    俄國當局昨天駁斥俄軍應對布查鎮平民遭屠殺事件負起責任，還說這是烏克蘭為西方媒體安排的一場演出。

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