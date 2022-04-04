布查鎮民泣訴俄軍屠殺過程 副鎮長：至少50人遭處決

布查鎮的主要道路上，皆為被擊毀的俄軍載具。（美聯社）

2022/04/04 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭收復基輔西北方的小鎮布查（Bucha）後，發現當地屍橫遍野，俄軍的戰爭罪行也因此攤在全世界面前，布查副鎮長沙普拉夫斯基（Taras Shapravskyi）指出，鎮上至少有50名死者是被俄軍處決。

根據《路透》報導，《路透》記者獲准與烏克蘭軍隊一同進入已被收復的布查鎮中，3日看到路上3具頭部中彈的男性遺體，其中1人雙手被反綁，與布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）所言相符。在雙手被反綁的男性遺體臉上及嘴唇則有發現火藥燃燒的痕跡，可能代表該男士被近距離射殺。

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《路透》報導指出，該名男子的雙手是被一條白色布條綁起來，現場手上綁著布條的布查鎮民指出，俄軍在占領期間要求鎮民配戴布條當做「臂章」，藉此識別身分。

布查副鎮長沙普拉夫斯基表示，布查在俄軍撤離後約有300人死亡，其中50人是被俄軍處決，其他人則是死於戰火中，但具體死因仍須釐清。鎮長費德魯克說：「任何戰爭都有針對平民設下的交戰守則，但俄羅斯人的行徑已經表明，他們是有意殺害平民。」

鎮民提亞娜（Tetyana Volodymyrivna）在埋有丈夫遺體的墳地旁哭泣，她的丈夫以前曾是烏克蘭海軍陸戰隊員，她回憶當時俄軍在他們的公寓中設立前進指揮中心，她和她丈夫被拖出公寓分別囚禁。提亞娜表示，俄軍抵達布查後，詢問每個人的身分，要求查看身分文件。

提亞娜被關4天後被俄軍釋放，但她的丈夫好幾天都不見蹤影，直到她被告知公寓地下室樓梯間有好幾具屍體時，堤亞娜前去查看，發現屍體都已被肢解，透過運動鞋和褲子才找到丈夫的遺體，一旁還有鄰居們的遺體，同樣是被肢解。事後提亞娜與倖存的鄰居們將遺體埋在公寓附近的一處花園中。堤亞娜說：「我們把墳地挖得很深，這樣他的遺體就不會被野狗挖出來了。」

鎮民柯帕喬夫（Kopachov）提及，他33歲的女兒、女兒男友和一位友人在俄軍撤軍前幾天被殺，原因是他們拿派對用的拉炮對俄軍施放。柯帕喬夫強調，他們是為了表達反抗意志，並不是要殺掉俄軍。柯帕喬夫感嘆地說，他已經1個月沒有踏出家門，俄軍在路上見人就殺。

報導指出，俄軍撤離時並非倉皇逃離，而是有組織的撤離，並在途中設置地雷、詭雷，有布查居民在他們的房屋內發現詭雷後，在牆上用粉筆寫著「小心！地雷！」。除了詭雷，布查街道上到處都是未爆彈，包括火箭彈、迫擊砲彈等，對許多返家民眾造成生命威脅。

針對布查大屠殺，俄羅斯國防部在3日發表聲明，指控烏克蘭政府所有關於俄軍在布查犯下戰爭罪的照片與影片都是「挑釁」，強調沒有任何布查居民遭受俄軍暴力。

布查鎮路上有許多未爆彈，圖為未使用的火箭推進榴彈。（路透）

平民雙手被布條反綁後處決。（路透）

布查鎮倖存鎮民在墳地旁追憶故人。（法新社）

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