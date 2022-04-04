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    布查大屠殺慘況曝光 澤倫斯基指控俄軍「種族滅絕」（不斷更新）

    布查屠殺慘況震撼國際，烏克蘭總統澤倫斯基指控俄國犯下種族滅絕罪行。圖為烏克蘭婦女行經布查道路上的俄軍載具殘骸。（美聯社）

    布查屠殺慘況震撼國際，烏克蘭總統澤倫斯基指控俄國犯下種族滅絕罪行。圖為烏克蘭婦女行經布查道路上的俄軍載具殘骸。（美聯社）

    2022/04/04 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月4日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏克蘭武裝參謀總部宣布，1架俄羅斯Su-35戰機4日在哈爾科夫（Kharkiv）附近遭到地面防空系統擊落，1名飛行員被擄獲，如經確認，將是烏俄開戰以來，俄軍首度折損Su-35戰機。

    ＊德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，西方盟國將在未來數日針對進一步制裁達成共識。德國也一反過去反對禁止俄國能源進口的態度，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）呼籲歐盟必須討論禁止進口俄國天然氣。

    ＊烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛斥俄軍在布查的行為是「蓄意屠殺」，俄羅斯的目標就是「盡可能多地消滅烏克蘭人，布查大屠殺足以證明，俄國對烏國人的仇恨超出歐洲自二戰以來所見的任何事情。阻止類似情況的唯一方法就是，幫助烏克蘭盡快將俄羅斯人趕出去，我們需要戰車、戰鬥機、防空系統。」

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯領導階層應為布查的殺戮事件負責。澤倫斯基說，烏國已建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。

    ＊烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示，當局在不久前從俄軍手中奪回的基輔地區，共找到410具平民屍體，法醫已完成相驗其中的140具。

    ＊美國白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）3日接受美媒採訪時表示，普廷只是將其軍隊從該國北部撤出，重新部屬烏東並發起新一輪進攻。到目前為止，烏克蘭人確實取得勝利，但遺憾的是，這場戰爭要結束恐怕還要很長的時間。

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