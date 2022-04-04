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    基輔地區發現410平民屍體 澤倫斯基斥俄軍種族滅絕

    烏克蘭收復基輔附近城鎮布查後，發現遭俄軍殺害平民的亂葬坑，當地民眾不禁掩面啜泣。（法新社）

    烏克蘭收復基輔附近城鎮布查後，發現遭俄軍殺害平民的亂葬坑，當地民眾不禁掩面啜泣。（法新社）

    2022/04/04 00:57

    〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭在俄羅斯軍隊逐漸撤退後已收復首都基輔地區，但烏國檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）3日指控，基輔已發現410具平民屍體。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）痛批，俄軍在烏國犯下「種族滅絕」（genocide）罪行。

    維涅迪克托瓦告訴烏國國營電視台，基輔地區已發現410具平民屍體；法醫已勘驗140具。

    「的確，這是種族滅絕。對整個國家和人民的滅絕。」澤倫斯基透過翻譯在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」新聞節目中說。「我們是烏克蘭公民，我們不想屈服於俄羅斯的政策。這就是我們被摧毀和消滅的原因。」

    澤倫斯基發表前述言論的前一天，烏軍進入基輔附近的布查鎮（Bucha），發現官員和目擊者所說的遭俄軍殺害的平民屍體。俄國國防部否認這類指控，聲稱顯示布查有屍體的影片和照片是烏國當局「再次挑釁」。

    「人權觀察組織」（HRW）3日表示，在切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和基輔等俄軍控制區，發現「若干俄羅斯軍隊違反戰爭法的案例」。

    在被問及俄國總統普廷是否會被追究責任時，澤倫斯基說，其他人也有責任，「我認為，所有的軍事指揮官，所有發出指示和命令的人，都應該受到適當的懲罰。」

    至於什麼是「適當的懲罰」，澤倫斯基說，「當我們發現有人雙手被綁在背後並被爆頭…我不知道什麼樣的法律或多久的監禁刑期才算是適當。」

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，在布查發現的烏克蘭平民屍體照片令人「深受重創」，必須追究相關人士的責任。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）痛斥，在布查發生的殺戮是歐洲數十年來從未見過的「暴行」。

    烏克蘭國防部推特影片（布查鎮慘況，畫面血腥，慎入）：

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