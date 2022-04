基輔地區發現410平民屍體 澤倫斯基斥俄軍種族滅絕

2022/04/04 00:57

〔國際新聞中心/綜合報導〕烏克蘭在俄羅斯軍隊逐漸撤退後已收復首都基輔地區,但烏國檢察總長維涅迪克托瓦(Iryna Venediktova)3日指控,基輔已發現410具平民屍體。烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)痛批,俄軍在烏國犯下「種族滅絕」(genocide)罪行。

維涅迪克托瓦告訴烏國國營電視台,基輔地區已發現410具平民屍體;法醫已勘驗140具。

請繼續往下閱讀...

「的確,這是種族滅絕。對整個國家和人民的滅絕。」澤倫斯基透過翻譯在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」新聞節目中說。「我們是烏克蘭公民,我們不想屈服於俄羅斯的政策。這就是我們被摧毀和消滅的原因。」

澤倫斯基發表前述言論的前一天,烏軍進入基輔附近的布查鎮(Bucha),發現官員和目擊者所說的遭俄軍殺害的平民屍體。俄國國防部否認這類指控,聲稱顯示布查有屍體的影片和照片是烏國當局「再次挑釁」。

「人權觀察組織」(HRW)3日表示,在切爾尼戈夫(Chernihiv)、哈爾科夫(Kharkiv)和基輔等俄軍控制區,發現「若干俄羅斯軍隊違反戰爭法的案例」。

在被問及俄國總統普廷是否會被追究責任時,澤倫斯基說,其他人也有責任,「我認為,所有的軍事指揮官,所有發出指示和命令的人,都應該受到適當的懲罰。」

至於什麼是「適當的懲罰」,澤倫斯基說,「當我們發現有人雙手被綁在背後並被爆頭…我不知道什麼樣的法律或多久的監禁刑期才算是適當。」

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示,在布查發現的烏克蘭平民屍體照片令人「深受重創」,必須追究相關人士的責任。北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)痛斥,在布查發生的殺戮是歐洲數十年來從未見過的「暴行」。

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ???????? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO