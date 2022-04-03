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    布查屠殺慘況曝光！ 歐美齊聲譴責 烏外長疾呼對俄祭更嚴厲制裁！

    基輔西北方城市布查一系列平民慘遭俄軍屠殺的照片，讓歐美國家齊聲譴責，烏克蘭外交部長庫列巴疾呼外界對俄羅斯祭出更加嚴厲的制裁。（法新社）

    基輔西北方城市布查一系列平民慘遭俄軍屠殺的照片，讓歐美國家齊聲譴責，烏克蘭外交部長庫列巴疾呼外界對俄羅斯祭出更加嚴厲的制裁。（法新社）

    2022/04/03 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾一個月，俄軍近日陸續將進攻基輔的部隊撤走，將兵力重新部署至烏克蘭東部地區，然而今天卻有消息傳出，烏軍在收復基輔周邊地區時，發現平民屍橫遍野的慘況。相關照片隨即造成瘋傳，引發各界強烈譴責，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）更跳出來要求西方國家對俄羅斯祭出更加嚴厲的制裁。

    根據《CNN》 報導，《法新社》曝光烏軍在收復基輔西北方曾遭俄軍蹂躪的布查（Bucha）時，遺體散布街道、荒郊的慘狀，在網路上造成瘋傳，震驚國際。該社記者透露，自己在布查的街道目擊至少20具遺體；布查市長費多魯克（Anatolii Fedoruk）則指稱，發現至少280人都是從後腦被行刑式槍殺，受害者男女都有，目前已先將他們下葬在一處集體墳場。

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隨後在推特分享一系列無辜平民遭殘忍屠殺的照片，當中可以看到蜷縮慘死在排水溝內的男子、有人還騎在腳踏車上被射殺倒地，甚至有一群人雙手被反綁，疑遭遇行刑式殺害，之後被埋在土堆內，露出半截身體或是死不瞑目的臉孔，相當駭人。

    對此，庫列巴痛斥俄軍在布查的行為是「蓄意屠殺」，俄羅斯的目標就是「盡可能多地消滅烏克蘭人。布查大屠殺足以證明，俄國對烏國人的仇恨超出歐洲自二戰以來所見的任何事情。阻止類似情況的唯一方法就是，幫助烏克蘭盡快將俄羅斯人趕出去，我們需要戰車、戰鬥機、防空系統。」他也呼籲七大工業國組織（G7）再對俄祭新一輪制裁，包括「禁運石油、天然氣和煤炭」、「針對俄羅斯船隻和貨物關閉所有港口」、「斷開所有俄國銀行與SWIFT的連結」。

    這些照片也讓歐美國家齊聲譴責。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）週日發誓要對俄實施新的制裁，並透露歐盟正在協助烏克蘭和相關組織蒐集證據，以便日後在國際法庭派上用場；歐洲議會議長梅索拉表示，一系列令人不安的影像，足以證明俄總統普廷犯下殘酷的戰爭罪行。

    英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）3日承諾，英國將全力支持國際刑事法院（ICC）對這場戰爭的調查行動；法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）警告，與這場屠殺有關的人員，都將受到審判，各界也必須保持並加強對俄的制裁力道；美國務卿布林肯（Antony Blinken）說，布查屠殺事件無疑是對西方國家的「一記重拳」，美國將會協助記錄俄軍對烏國平民犯下的任何暴行，並幫助烏克蘭獲得所需的武器。

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