布查屠殺慘況曝光！ 歐美齊聲譴責 烏外長疾呼對俄祭更嚴厲制裁！

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾一個月,俄軍近日陸續將進攻基輔的部隊撤走,將兵力重新部署至烏克蘭東部地區,然而今天卻有消息傳出,烏軍在收復基輔周邊地區時,發現平民屍橫遍野的慘況。相關照片隨即造成瘋傳,引發各界強烈譴責,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)更跳出來要求西方國家對俄羅斯祭出更加嚴厲的制裁。

根據《CNN》 報導,《法新社》曝光烏軍在收復基輔西北方曾遭俄軍蹂躪的布查(Bucha)時,遺體散布街道、荒郊的慘狀,在網路上造成瘋傳,震驚國際。該社記者透露,自己在布查的街道目擊至少20具遺體;布查市長費多魯克(Anatolii Fedoruk)則指稱,發現至少280人都是從後腦被行刑式槍殺,受害者男女都有,目前已先將他們下葬在一處集體墳場。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)隨後在推特分享一系列無辜平民遭殘忍屠殺的照片,當中可以看到蜷縮慘死在排水溝內的男子、有人還騎在腳踏車上被射殺倒地,甚至有一群人雙手被反綁,疑遭遇行刑式殺害,之後被埋在土堆內,露出半截身體或是死不瞑目的臉孔,相當駭人。

對此,庫列巴痛斥俄軍在布查的行為是「蓄意屠殺」,俄羅斯的目標就是「盡可能多地消滅烏克蘭人。布查大屠殺足以證明,俄國對烏國人的仇恨超出歐洲自二戰以來所見的任何事情。阻止類似情況的唯一方法就是,幫助烏克蘭盡快將俄羅斯人趕出去,我們需要戰車、戰鬥機、防空系統。」他也呼籲七大工業國組織(G7)再對俄祭新一輪制裁,包括「禁運石油、天然氣和煤炭」、「針對俄羅斯船隻和貨物關閉所有港口」、「斷開所有俄國銀行與SWIFT的連結」。

這些照片也讓歐美國家齊聲譴責。歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)週日發誓要對俄實施新的制裁,並透露歐盟正在協助烏克蘭和相關組織蒐集證據,以便日後在國際法庭派上用場;歐洲議會議長梅索拉表示,一系列令人不安的影像,足以證明俄總統普廷犯下殘酷的戰爭罪行。

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)3日承諾,英國將全力支持國際刑事法院(ICC)對這場戰爭的調查行動;法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)警告,與這場屠殺有關的人員,都將受到審判,各界也必須保持並加強對俄的制裁力道;美國務卿布林肯(Antony Blinken)說,布查屠殺事件無疑是對西方國家的「一記重拳」,美國將會協助記錄俄軍對烏國平民犯下的任何暴行,並幫助烏克蘭獲得所需的武器。

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW: -Oil, gas, coal embargo -Close all ports to Russian vessels and goods -Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

Bucha massacre proves that Russian hatred towards Ukrainians is beyond anything Europe has seen since WWII. The only way to stop this: help Ukraine kick Russians out as soon as possible. Partners know our needs. Tanks, combat aircraft, heavy air defense systems. Provide them NOW. pic.twitter.com/LX5S3KVrwD