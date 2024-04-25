AfD議員助理是共諜 德媒：整體政商界過於親中才是大問題

德國極右翼「另類選擇黨」（AfD）的歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah），其中國裔雇員郭建疑因擔任共諜而被捕。德媒指出，過於親北京的其實不只是AfD，而是德國整個政界和商界。 （法新社）

2024/04/25 12:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國極右翼「另類選擇黨」（AfD）的歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah），自2019年起聘的中國裔雇員郭建（譯音，Jian Guo）疑長期為中國情報機構工作，21日於德勒斯登被捕，AfD過於親北京的立場在德國政界引發質疑。但德國《南德意志報》警告，過於親北京的其實不只是AfD，而是德國整個政界和商界。

《南德意志報》24日以「AfD裡的某些人對專制政權抱有驚人的同情」為題發表評論指出，AfD在今年6月歐洲議會大選的首席候選人克拉，其實早就收到了有關其助手可能為共諜的警告，卻沒有採取任何行動，而是讓後者繼續自由查閱歐洲議會的各種內部談判與決策資訊。

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評論說，不管是基於反美心態，還是遭到了迷惑，抑或是單純就是想要挑釁，AfD 正在試圖美化甚至合理化莫斯科和北京政權，他們顯然無視自己正陷入怎樣的風險。目前，間諜罪嫌疑人郭建被指控蒐集和傳遞有關海外中國反對派的信息，作為歐洲議會大選AfD的首席候選人，克拉至少是因為疏忽而被北京利用。

然而，這起間諜案的影響力遠遠不止於AfD的克拉。德國聯邦政府整體的對中態度，難道不也是過於疏忽？幾天前，蕭茲總理剛率領1個經濟代表團訪中歸來，德國人去北京主要就是為了爭取更好的做生意條件。然而，蕭茲也不得不意識到，德國在核心問題上無法使中國讓步，中國國家主席習近平既不會約束帝國主義戰爭強權俄羅斯，也不會改變中國不公正的貿易手段。

評論指出，由於對中關係充滿風險，德國聯邦政府提出「去風險」戰略是正確的；按照這個戰略，德國經濟界本應為今後的對中地緣政治衝突做好準備，例如尋找中國以外的原物料供應商，開發新的銷售市場。在使用中國科技產品時，德國在安全問題上再怎麼謹慎也不過分。

但實際上，德國「去風險」戰略的推進極其緩慢。德國人無法擺脫中國，也無法擺脫中國給出的美好願景。從這個角度來看，這次間諜案凸顯了1個更嚴重的問題：德國與中國的關係過於緊密。中國是個拘押反對派、拒絕公平貿易規則、掠奪西方技術的世界強權。當然，德國人在中國設立的毫無戒備的合資企業，早就自願地把很多技術交給了中國人，北京根本就不需要再動用什麼工業間諜手段。

在近期幾起間諜案連續曝光後，中國的反應也顯示出北京當局在面對德國時的自信滿滿和自以為是：中國駐柏林大使館發表聲明，要求德國「停止抹黑中國」。

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