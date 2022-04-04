布查屠殺震撼國際 德總理：西方同意對俄加重制裁

德國總理蕭茲表示，西方盟國將在未來數日對加強制裁達成共識。（路透）

2022/04/04 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕隨著烏克蘭收復首都基輔周邊地區，俄軍在基輔西北方的小鎮布查（Bucha）犯下的屠殺暴行也逐漸曝光，引起國際間震撼。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，西方盟國將在未來數日針對進一步制裁達成共識。德國也一反過去反對禁止俄國能源進口的態度，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）呼籲歐盟必須討論禁止進口俄國天然氣。

根據《路透》報導，蕭茲3日表示，西方盟國討論對俄羅斯實施進一步制裁，將在未來幾天內達成共識並實施。蕭茲強調：「普廷和他的支持者們將會感受到他們做出各種行為所招致的後果。」蕭茲也在一份聲明中呼籲紅十字國際委員會（ICRC）前往烏克蘭境內，藉此獨立記錄俄軍暴行。

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蘭布雷希特接受德媒採訪時強調，不能對布查事件這種罪行置之不理，必須做出回應，呼籲歐盟必須討論禁止進口俄國天然氣。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）3日接受廣播訪問時則說，德國正在逐步減少對俄羅斯能源的依賴，但目前無法立即完全擺脫俄羅斯能源。

義大利外交部長迪馬奧（Luigi Di Maio）3日 表示，布查事件引發國際憤慨，將會導致新一波制裁，不排除在接下來的幾個小時內，針對從俄羅斯進口碳氫化合物的問題展開討論。英國首相強森則說，英國政府將對俄加強制裁，並持續對烏克蘭進行軍事及人道支持。

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