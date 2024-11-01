400年前波蘭「吸血鬼」長這樣 3D還原妙齡女鬼容貌

研究團隊重建「柔西雅」3D樣貌。（路透）

2024/11/01 22:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕波蘭小鎮皮恩（Pien）一處無名墓兩年前發現一具400年前的女性遺骸，被以據稱在中世紀民間傳說可鎮住吸血鬼的鐮刀鎖喉方式埋葬，現在研究團隊根據骨骸、DNA特徵，用3D列印還原這名被視為吸血鬼的年輕女子樣貌。

2022年波蘭哥白尼大學考古團隊發現的這具女子遺骸，被埋葬在皮恩鎮一處無名墓園，是編號第75號墓，當地人稱這名女子為「柔西雅（Zosia）」。最引人注意的是她被埋葬的方式：她腳上掛著一個鎖頭，脖子被一把鐮刀橫跨扣住，加上墳地發現的一些特定種類的木頭，這些據信是她生活的17世紀那個年代被認為能夠防吸血鬼死而復生的方式。柔西雅墳墓附近另外發現一名以臉部朝下、腳上也有類似形式鎖頭埋葬的「吸血鬼」兒童。

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專長臉部重建的瑞典考古學家尼爾松（Oscar Nilsson）團隊，10月30日公布重建後的柔西雅樣貌。研究團隊利用3D列印重建柔西雅的顱骨，之後根據骨骼結構、加上性別、年齡、種族和大致的體重等資訊，估計她的臉部輪廓特徵，再用塑像黏土逐層打造出「一塊塊肌肉」，形成栩栩如生的臉部。

尼爾松指出，柔西雅死亡時年紀約18到20歲，分析頭骨顯示，她生前有某種健康狀況導致她會出現暈眩、嚴重頭痛等症狀，還可能有嚴重的心理健康問題。但是對柔西雅生前生活狀況所知甚少，尼爾松和發現柔西雅的團隊認為，她的陪葬品顯示出，她來自富有、可能也是高貴的家族。

17世紀歐洲戰火肆虐，造成一股恐懼的氛圍，因此民間相信超自然怪力亂神之事司空見慣。尼爾松說，「某方面來說，真的很諷刺，這些人埋葬她時，盡其所能要防止她死而復生……，而我們所做的是盡量讓她重現」。

他說，「看到這張臉復生很令人感到激動，尤其是在你知道這名女孩的故事後」，他希望讓柔西雅「以人、而非她被埋葬時被當成怪物」的身分，重現世人眼前。

波蘭400年前女子「柔西雅」被以民間傳說可鎮住吸血鬼的方式埋葬。（路透）

波蘭400年前女子「柔西雅」被以民間傳說可鎮住吸血鬼的方式埋葬。（路透）

400年前波蘭女子「柔西雅」遺骸被發現時完整模樣。（路透）

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