波蘭出土「吸血鬼娃」遺骸！ 鎖腳防他爬出來

波蘭挖到一具17世紀「吸血鬼娃」遺骸。（圖擷取自Dariusz Poliński推特）

2023/08/14 15:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕電影《暮光之城》重塑吸血鬼的形象，但這種生物在中世紀時讓歐洲人聞風喪膽！考古學家日前在波蘭中北部皮恩村（Pien）一處17世紀墓地，出土一具「吸血鬼娃」遺骸，臉部朝下掩埋，腳被三角形鎖頭上鎖，這種詭異的下葬方式據信是為防止死者「死而復生」爬出來，懷疑跟當時流傳的「吸血鬼葬禮」有關。

英國《每日郵報》報導，同樣的地點先前也曾挖出一具被鐮刀橫跨喉嚨、釘在地上、腳部上鎖的女性遺骸，下葬方式凸顯了該名女性死時被認為是「吸血鬼」的理論。

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據報導，新發現的「吸血鬼娃」遺骸，從骨骼生長狀況研判，孩子死時介於5至7歲，遺體被發現時面部朝下，一隻腳上還掛著一把三角形的鎖，與先前女子遺骸腳趾的掛鎖幾乎相同。

波蘭托倫哥白尼大學團隊負責人波林斯基（Dariusz Poliński）教授分析，腳鐐是為了防止死者復活，這種做法起源於民間信仰，有人認為這是針對吸血鬼，而種臉朝下方的埋葬方式，目的是讓死者「咬住地面」，使他們不會對活人造成威脅，相關種作法源自於民間信仰，有時被形容為「反吸血鬼」。

波林斯基接訪時表示，他認為該墓地是一些「被排擠者」的臨時墓地，所謂被排擠指的是那些無法被埋葬在基督教墓地的人，包括尚未受洗的兒童。他表示不清楚為什麼這個特殊的孩子會被以這種方式下葬，「或許他們患有一種影響外表的疾病，或是在活著時表現出奇怪的行為」。

波林斯基說，這種埋葬形式很不尋常，防止死者「復活」的方法包括砍掉頭或腿，把死者臉朝下壓入土裡、放火焚燒或用石頭砸碎他們等。

考古團隊還在周邊地區發現了30多個其他墓葬，從下葬方式來看，意味著裡面埋的人，在生前、死後都令人恐懼。

關於亡靈復活的傳說可追溯到11世紀的東歐，當時人們擔心一些被埋葬的死者，會像吸血怪物一樣爬回地上，恐嚇生者。但從後世的角度來看，很多或許都與邪惡傳說無關，而是出於政治或信仰的迫害。

小孩腳上有一副三角形鎖頭。（圖擷取自Nicholaus Copernicus University）

同一地點先前出土的女性「吸血鬼」遺骸，脖子橫放鐮刀的方式是為防止她起死回生。（圖擷取自Dariusz Poliński推特）

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