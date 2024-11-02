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北韓軍援俄羅斯 傳首戰幾乎全軍覆沒

立陶宛「藍/黃」組織負責人歐曼稱烏克蘭軍隊10月25日與北韓軍隊首度交戰，北韓僅1名士兵生還。（法新社資料照）

立陶宛「藍/黃」組織負責人歐曼稱烏克蘭軍隊10月25日與北韓軍隊首度交戰，北韓僅1名士兵生還。（法新社資料照）

2024/11/02 08:03

〔中央社〕立陶宛「藍/黃」（Blue/Yellow）組織負責人歐曼（Jonas Ohman）近日接受立陶宛國家廣播電台LRT訪問，稱烏克蘭軍隊10月25日與北韓軍隊首度交戰，地點在目前被烏克蘭掌控的俄羅斯庫爾斯克地區，北韓僅1名士兵生還。

「藍/黃」組織是立陶宛知名的非政府組織，2014年克里米亞危機後就致力於幫助烏克蘭軍隊，可以取得前線以及烏克蘭高層的第一手消息。此前，歐曼也曾多次分享來自烏克蘭情報部門和武裝部隊的消息，這些消息後來都獲得官方證實。

歐曼在接受LRT訪問時表示，早在6個月前，他就掌握到有北韓士兵在白俄羅斯接受訓練。幾周前，他得知北韓軍隊正準備移轉至俄羅斯，士兵人數從原本的1500人，增加到12000人。據他得到的情報訊息，這個數字可能會增加到88000人。

根據歐曼的消息來源，烏克蘭和北韓部隊10月25日於庫爾斯克進行了第一次交戰，北韓軍隊幾乎全軍覆沒，僅1名士兵生還，這名倖存者持有俄羅斯聯邦布里亞特共和國的身分證件。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）在聯合國安理會的緊急會議上指出，被派到俄羅斯的北韓士兵除了穿著俄軍制服，攜帶俄羅斯製的小型武器外，他們還取得俄羅斯身分證件以隱藏真實身分，這幾點與歐曼描述的情況一致。

歐曼認為，北韓軍隊在庫爾斯克的活動很可能只是一個試驗，他們的士兵現在被當作砲灰，如果策略奏效，他們將被合併到俄羅斯軍隊中。不過，語言的隔閡似乎也給俄軍帶來一些難題。歐曼說，俄羅斯透過船隻或大型安東諾夫AN-124飛機從北韓運送士兵去接受訓練，但因為語言不通，讓俄羅斯指揮官很頭痛。

至於北韓軍方領導層是否參與行動，歐曼認為可能性很小，這些士兵就像是奴隸一樣，直接被移交給俄羅斯。他也聽說這些士兵收到威脅，警告他們不能在前線投降，否則他們的家人將承受苦難。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天與南韓外交、國防部長在聯合新聞發表會中表示，目前有多達8000名北韓士兵駐紮在俄羅斯庫爾斯克地區，預計未來幾天將加入對烏克蘭的戰鬥。布林肯也在發表會上，呼籲中國利用對北韓的影響力來阻止其「挑釁行為」。

另一方面，歐曼表示烏克蘭已經調度一些特種部隊到庫爾斯克，這些部隊配備精良的裝備，除了正面迎敵，他們也將試圖以條件交換，說服這些北韓敵軍投降。

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