否認布查大屠殺反咬烏軍自導自演 俄︰死者是活人演員冒充

烏軍收復基輔郊區布查鎮後，赫然發現街道屍首遍地。目擊者說，這正是俄國犯下戰爭罪的證據。（路透）

2022/04/04 16:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯部隊在基輔郊外布查鎮（Bucha）屠殺平民，受到各界強烈譴責，不過俄羅斯國防部駁斥相關指控，強調烏克蘭用假影片混淆視聽，無異於又一次挑釁，俄方要求聯合國安理會4日召開會議，討論烏方藉由布查發起挑釁來破壞和平談判及升級暴力。

俄方還指控，烏軍在俄軍撤離後砲擊了這座城市，人是烏軍殺的。此外，還有俄國專家聲稱，一些死者是活人演員冒充，藉以栽贓俄軍犯下戰爭罪。

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俄國官媒《衛星通訊社》4日報導，布查相關影片是烏克蘭基輔領土防衛營公佈，據俄國國防部說法，該營一支暱稱「船夫男孩」（Boatsman Boy）與烏東「亞速營」關係密切的部隊，獲准射殺任何沒有戴藍色臂章的人，這是烏軍佩戴的標誌，而許多屍體配戴白色臂章，是因為他們支持俄軍而遭烏軍殺害。

報導稱，俄羅斯總統下屬的國家關係委員會成員別茲帕利科認為，烏克蘭公佈的影片明顯造假，因為「屍體」會移動手臂並移開四肢，以免被軍車輪子壓到，而從後視鏡中可以看到，一輛汽車剛從死屍旁邊駛過，一名「死者」就站了起來。

他強調，俄軍確實沒有進行過任何大規模槍殺行為，也從未設定過這樣的目標和任務，原則上也不可能。

這不是俄國第一次為自己的戰爭暴行狡辯。3月9日，位於烏克蘭東南邊境、被俄軍持續包圍總攻擊的大城馬立波，當地一間婦幼醫院被俄軍無差別轟炸。俄國當時聲稱，孕婦逃難、受傷流血的影像，都是烏克蘭演員的傑作，不過《美聯社》最早進駐當地的2名記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov）和馬洛萊特卡（Evgeniy Maloletka），作為最後撤離的戰地見證者，他們用更多影像紀錄打臉莫斯科，拆穿謊言。

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