為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列外長譴責：「布查大屠殺」是戰爭罪

    以色列外交部長拉皮德。（路透）

    以色列外交部長拉皮德。（路透）

    2022/04/04 12:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第40天，隨著烏克蘭收復首都基輔州（Kyiv）的周邊區域，俄軍在基輔西北方的小鎮布查（Bucha）屠殺平民的暴行也隨之曝光。對此，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）稍早也公開譴責，強調蓄意傷害平民是戰爭罪。

    《以色列時報》報導，自俄軍撤離基輔州周邊區域後，烏克蘭政府發現了數百具平民遺體，許多罹難者被埋葬在萬人塚中，更有數十人橫屍街頭，畫面相當駭人，各國對俄軍暴行深表震驚與憤怒，憂心其恐在其他烏國占領區，如法炮製這樣的行為。

    對此，以色列外交部長拉皮德3日晚間透過推特發聲：「自俄軍離開基輔州附近的布查後，我不可能對（流出的）恐怖畫面無動於衷，蓄意傷害烏克蘭平民是戰爭罪，我強烈譴責（這樣的行為）。」

    據報導，拉皮德是公開發聲譴責俄國，最高層級的以色列政府官員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    砲轟「布查大屠殺」駭人聽聞！加拿大總理：俄國應對此負責
    2022/04/04 09:50

    砲轟「布查大屠殺」駭人聽聞！加拿大總理：俄國應對此負責
    匈牙利親俄總理勝選 稱澤倫斯基是對手
    2022/04/04 09:20

    匈牙利親俄總理勝選 稱澤倫斯基是對手

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    烏軍擊退俄軍6次進攻 俄首席談判代表稱未達到兩國領袖會面程度（不斷更新）
    2022/04/03 21:01

    烏軍擊退俄軍6次進攻 俄首席談判代表稱未達到兩國領袖會面程度（不斷更新）
    烏軍參謀總部：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」
    2022/04/03 15:43

    烏軍參謀總部：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」
    揪心！ 烏國兒童葬禮畫面曝光 母親哀慟輕撫兒子頭髮
    2022/04/03 15:19

    揪心！ 烏國兒童葬禮畫面曝光 母親哀慟輕撫兒子頭髮
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播