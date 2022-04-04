以色列外長譴責：「布查大屠殺」是戰爭罪
2022/04/04 12:08
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第40天，隨著烏克蘭收復首都基輔州（Kyiv）的周邊區域，俄軍在基輔西北方的小鎮布查（Bucha）屠殺平民的暴行也隨之曝光。對此，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）稍早也公開譴責，強調蓄意傷害平民是戰爭罪。
據《以色列時報》報導，自俄軍撤離基輔州周邊區域後，烏克蘭政府發現了數百具平民遺體，許多罹難者被埋葬在萬人塚中，更有數十人橫屍街頭，畫面相當駭人，各國對俄軍暴行深表震驚與憤怒，憂心其恐在其他烏國占領區，如法炮製這樣的行為。
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對此，以色列外交部長拉皮德3日晚間透過推特發聲：「自俄軍離開基輔州附近的布查後，我不可能對（流出的）恐怖畫面無動於衷，蓄意傷害烏克蘭平民是戰爭罪，我強烈譴責（這樣的行為）。」
據報導，拉皮德是公開發聲譴責俄國，最高層級的以色列政府官員。
It is impossible to remain indifferent in the face of the horrific images from the city of Bucha near Kiev, from after the Russian army left.— יאיר לפיד - Yair Lapid???? （@yairlapid） April 3, 2022
Intentionally harming a civilian population is a war crime and I strongly condemn it.