僅距1500公里！中國恐駐軍索羅門 澳洲總理：嚴重關切

中國近日傳有意與索羅門群島簽署安全協議，恐將得以駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森今日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。（歐新社檔案照、圖取自Google Maps；本報合成）

2022/03/26 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日傳出有意與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協議，一旦成真中國恐將駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）26日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。

據《路透》報導，針對中國有意與索羅門群島簽署安全協議，中國恐駐軍紐西蘭、澳洲「後院」，介入南太平洋安全事務，澳洲總理莫里森今（26）日向媒體表示：「我們『太平洋家族』皆對此表達強烈關切，因為我們的聯絡非常密切。」

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莫里森說：「這個週末我將持續與索國政府高層進一步討論，昨（25）天我們已經和索國蘇嘉瓦瑞總理（Manasseh Sogavare）和外交部長開過一次會。」

蘇嘉瓦瑞在會議中對澳洲持續的支持表達感謝，對此，莫里森也強調，「我們（澳洲）是索羅門群島發展進程中，第一且最大的合作夥伴」

報導指出，索羅門群島政府官員24曾向《路透》透露，與中國的安全協議將被送至內閣進行審查和辯論，但中索雙方已經簽署了「警政合作協議」。

據悉，索羅門群島位於澳洲東北方南太平洋上，其中一座島嶼距澳洲海岸線僅1500多公里。索羅門群島2019年與我國斷交，同年9月21日與中國建交；2021年底，索羅門群島曾爆發大規模示威，據傳是因索國人口最多的馬萊塔省民眾，示威抗議與政府罔顧民意就與台灣斷交。

中國近日傳有意與索羅門群島簽署安全協議，恐將得以駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison，見圖）26日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。（歐新社）

索羅門群島位於澳洲東北方南太平洋上，距澳洲海岸線不超過2000公里。（圖取自Google Maps）

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