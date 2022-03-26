為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    僅距1500公里！中國恐駐軍索羅門 澳洲總理：嚴重關切

    中國近日傳有意與索羅門群島簽署安全協議，恐將得以駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森今日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。（歐新社檔案照、圖取自Google Maps；本報合成）

    中國近日傳有意與索羅門群島簽署安全協議，恐將得以駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森今日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。（歐新社檔案照、圖取自Google Maps；本報合成）

    2022/03/26 18:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日傳出有意與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協議，一旦成真中國恐將駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）26日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。

    《路透》報導，針對中國有意與索羅門群島簽署安全協議，中國恐駐軍紐西蘭、澳洲「後院」，介入南太平洋安全事務，澳洲總理莫里森今（26）日向媒體表示：「我們『太平洋家族』皆對此表達強烈關切，因為我們的聯絡非常密切。」

    莫里森說：「這個週末我將持續與索國政府高層進一步討論，昨（25）天我們已經和索國蘇嘉瓦瑞總理（Manasseh Sogavare）和外交部長開過一次會。」

    蘇嘉瓦瑞在會議中對澳洲持續的支持表達感謝，對此，莫里森也強調，「我們（澳洲）是索羅門群島發展進程中，第一且最大的合作夥伴」

    報導指出，索羅門群島政府官員24曾向《路透》透露，與中國的安全協議將被送至內閣進行審查和辯論，但中索雙方已經簽署了「警政合作協議」。

    據悉，索羅門群島位於澳洲東北方南太平洋上，其中一座島嶼距澳洲海岸線僅1500多公里。索羅門群島2019年與我國斷交，同年9月21日與中國建交；2021年底，索羅門群島曾爆發大規模示威，據傳是因索國人口最多的馬萊塔省民眾，示威抗議與政府罔顧民意就與台灣斷交。

    中國近日傳有意與索羅門群島簽署安全協議，恐將得以駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison，見圖）26日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。（歐新社）

    中國近日傳有意與索羅門群島簽署安全協議，恐將得以駐軍紐澳「門外」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison，見圖）26日對此表達「嚴重關切」，並強調本週末將持續與索國溝通、對話。（歐新社）

    索羅門群島位於澳洲東北方南太平洋上，距澳洲海岸線不超過2000公里。（圖取自Google Maps）

    索羅門群島位於澳洲東北方南太平洋上，距澳洲海岸線不超過2000公里。（圖取自Google Maps）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國插足南太平洋 與索羅門洽簽安全協議設軍事基地
    2022/03/25 19:35

    中國插足南太平洋 與索羅門洽簽安全協議設軍事基地
    美官員：中國圖在南太平洋建立軍事關係 索羅門格外令人關切
    2022/02/12 22:41

    美官員：中國圖在南太平洋建立軍事關係 索羅門格外令人關切

    與綠海學區為鄰 這案誠意十足
    中國插手索羅門群島警務 派警官幫訓練、提供鎮暴裝備
    2021/12/23 22:00

    中國插手索羅門群島警務 派警官幫訓練、提供鎮暴裝備
    索羅門12/6表決總理不信任案 最大省省長：若通過應與台灣復交
    2021/12/03 19:43

    索羅門12/6表決總理不信任案 最大省省長：若通過應與台灣復交

    郭婷筠從小胖到大！為婚禮甩17公斤
    新聞360》索羅門掀抗中浪潮 南太平洋憤怒關鍵曝
    2021/11/27 11:00

    新聞360》索羅門掀抗中浪潮 南太平洋憤怒關鍵曝
    索羅門反中示威各地滿目瘡痍 建築「掛上台灣國旗」倖免於難
    2021/11/26 16:42

    索羅門反中示威各地滿目瘡痍 建築「掛上台灣國旗」倖免於難
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播