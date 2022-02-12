美官員：中國圖在南太平洋建立軍事關係 索羅門格外令人關切

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞2019年10月訪問中國，中國意圖在南太平洋擴展勢力的動作，引起美國關注。（法新社檔案照）

2022/02/12 22:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯12日宣佈，將在南太平洋國家索羅門群島，重新開設大使館。國務院知會國會的報告中罕見明言，這項計畫是要在中國勢力在該區域變得「根深蒂固」前，提高美國的影響力；美國官員指「明顯跡象顯示」中國企圖在太平洋建立軍事關係，他們尤其關切索羅門群島的情況。

美國在索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）重開大使館，符合拜登政府11日宣佈的印度—太平洋戰略，著重在南太平洋地區建立夥伴關係，抗衡中國與日俱增的影響力和野心。

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「美聯社」取得國務院知會國會的報告，當中指中國「積極地尋求與索國政治精英和商界人士接觸」，與索國政商領袖往來一直「利用一套熟悉的模式，即大開承諾支票、成本高昂的基礎建設貸款和可能極具風險的負債程度」，報告說，「與索羅門這個未設美國大使館的太平洋最大島國強化政治、經濟和商業關係，於美有戰略利益」。

美國官員指出，中國明顯地在太平洋有野心，這一點「正令人非常擔憂」，「有非常明顯跡象顯示，（中國）想在太平洋地區建立軍事關係」；他們尤其關切中國在索羅門越來越具有影響力，「目前最迫切的是索羅門群島的情況」，指中國在索國去年11月發生反政府暴動後，派警察顧問和裝備協助索國訓練警力。

美國在1993年關閉運作5年的駐索大使館後，一直由駐巴布亞紐幾內亞大使館兼轄索羅門，在索羅門僅設領事館。國務院表示，重新開設的大使館初期規模不大，編制僅2名美國職員和聘用約5名當地工作人員。

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