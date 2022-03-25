中國插足南太平洋 與索羅門洽簽安全協議設軍事基地

中國與索羅門有意簽署安全協議，中國將因此可在這個南太平洋島國設立常駐海軍基地。（美聯社；本報合成）

2022/03/25 19:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國與索羅門有意簽署安全協議，中國將因此可在這個南太平洋島國設立常駐海軍基地。這項可能的協議，代表中國進入這塊向來被視為美國盟邦澳洲、紐西蘭「後院」的一大步。這項消息引發澳洲、紐西蘭警覺，兩國官方均表示對此事感到「擔憂」。

索羅門政府24日表示，已與中國簽署一份警政合作協議，但是令紐、澳擔心的是，索國官員所透露，另一份與中國的更廣泛安全協議，將送交內閣討論。根據外流的這份中索安全協議草案內容，索羅門政府如遇災害或政治動亂，將可請求中國派警務、軍事人員或者其他武裝部隊協助「維持社會秩序」，而北京則能夠「派艦訪港，（在索羅門）執行後勤補給或中途停留」。澳洲廣播公司（ABC）表示，查證過這份文件屬實，但是不清楚兩國談判進展。

請繼續往下閱讀...

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）和國際發展與太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）25日發表聲明，表示知悉中國和索羅門這份協議草案，並警告他們對任何在該區域設常駐軍事基地的計畫，都會「格外擔憂」，聲明也說，尊重太平洋國家自主決策的權利。國防部長杜登（Peter Dutton）同日受訪也強調，澳洲與索羅門的密切關係，「很明顯的，我們會對設立任何軍事基地感到擔憂，會向索國政府表達這一點。」

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，若此事確實，會「令人非常擔憂」，「可能破壞長期以來太平洋地區安全所賴以的現有機制和安排」，「這不會有利於紐西蘭或我們的太平洋鄰居」。

中國與南太平洋地區國家簽署安全協議，將會是進入這塊向來被視為美國盟邦澳洲、紐西蘭「後院」的一大步。澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）向ABC廣播表示，這份可能的協議，是「我們數十年來所見重要性數一數二的安全情勢發展，不利於澳洲國家安全利益」。

索羅門政府25日針對這份外流文件，發表聲明表示，正將其「安全和發展合作」拓展到新的國家，「在發展與強化與包括中國在內的所有夥伴關係的同時，也持續維持與澳洲的安全協議」，但是未正面證實上述協議。

中國外交部發言人汪文斌在25日記者會上回應此事，表示中、索展開正常執法和安全合作，符合國際法和國際慣例，有利於維護社會穩定、促進區域和平穩定和增進兩國和區域國家共同利益。

中國否認試圖以在多個區域戰略要地打造一連串基地「珍珠鏈」，擴大軍力投射範圍。但是美國國防部在去年的中國軍力報告即警示，中國或許正在試圖利用其海洋商業關係，為其海軍建立更強健的後勤網。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）2019年10月9日訪問北京，與中國國務院總理李克強在北京人民大會堂會面。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法