索羅門反中示威各地滿目瘡痍 建築「掛上台灣國旗」倖免於難

索羅門群島中國城一棟建築因為「掛上台灣國旗」而外觀完整，未遭破壞，和其他被燒毀的建築物相比，可說是倖免於難。（Maverick Peter Seda授權提供）

2021/11/26 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島近日爆發群眾抗爭，主要為馬萊塔（Malaita）省的民眾對其中央政府施政及親中路線不滿，發動示威，中國城多處遭大肆破壞、縱火，示威規模持續擴大。當地網友也記錄了街道滿目瘡痍的畫面，其中一張照片中，一棟建築因為「掛上台灣國旗」而倖免於難，引發討論。

現居荷尼阿拉、就讀南太平洋大學索羅門群島分校的青年權利運動家塞達（Maverick Peter Seda），今天早上拍下了中國城經歷示威後滿目瘡痍的景象，並貼在臉書上，其中一張照片特別引人注意，一棟建築因為「掛上台灣國旗」而外觀完整，未遭破壞，和其他被燒毀的建築物相比，可說是倖免於難。

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塞達也猜測，這棟建築物會沒有被示威群眾攻擊，可能是台灣的國旗救了它。

臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」也說，中國城遭到洗劫和破壞，唯獨這家因掛著中華民國台灣國旗，反而倖免於難，「想不到這面旗現在變成了保命符」。

綜合外媒報導，馬萊塔省人民24日開始在荷尼阿拉抗議，情勢愈發脫序，中國城多個建築被縱火，警方動用催淚瓦斯鎮壓，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）而後宣布實施宵禁封鎖，多處爆發警民衝突，示威規模持續擴大。

據指，這起示威活動可能與索國政府2019年與台灣結束長達30多年邦交關係，轉與中國建交有關；索國與台斷交後，友台的馬萊塔省政府曾多次表示反對，省長蘇伊達尼（Daniel Suidani）更指控蘇嘉瓦瑞收受中國的賄賂，而後還表明馬萊塔省永不和中國往來。

Maverick Peter Seda授權轉載

索羅門群島中國城一棟建築因為「掛上台灣國旗」而外觀完整，未遭破壞，和其他被燒毀的建築物相比，可說是倖免於難。（Maverick Peter Seda授權提供）

索羅門群島中國城經歷示威後滿目瘡痍。（Maverick Peter Seda授權提供）

索羅門群島中國城建築被縱火。（Maverick Peter Seda授權提供）

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