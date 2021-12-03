索羅門12/6表決總理不信任案 最大省省長：若通過應與台灣復交

索羅門群島最大省馬萊塔省省長蘇達尼表示，國會若通過總理不信任案，國家應與台灣恢復邦交。（美聯社檔案照）

2021/12/03 19:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島首都荷尼阿拉上月發生動亂，要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台，國會準備在6日表決蘇嘉瓦瑞的不信任案。索國最大省馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）3日表示，屆時若總理遭罷免，索國應恢復與台灣的邦交關係，因為兩國共享民主價值。

《美聯社》報導，索國困窘的經濟狀況引發社會不滿，人民日前在首都荷尼阿拉示威，期間包括國民議會大廈、警察局和商家都遭到縱火，警察難以控制局面，澳洲聯邦警察也前往支援。對此，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）暗指動亂受到台灣、美國等「外力」介入煽動。

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蘇嘉瓦瑞2019年決定與台灣斷交，改為與中國建交，使得友台的馬萊塔省非常不滿。

馬萊塔省省長蘇達尼3日說，蘇嘉瓦瑞做出與台斷交的決定前，並未充分徵詢民意，但日前的動亂與外國干涉無關，而是源於貪污、失業和非正式住宅區（貧民窟）等嚴重的國內問題。他也指控中央政府阻擋馬萊塔省推動經濟發展，並強調自己支持民眾在6日國會進行總理不信任投票時繼續發起抗議，但他會鼓勵人們透過「合法管道」進行。

馬萊塔省選出的索國國會議員、反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）上月28日對蘇嘉瓦瑞提出不信任案動議，並已排定6日處理。對此，蘇達尼說，若屆時國會通過總理不信任案，索國應該與台灣恢復邦交，因為雙方有共同的民主價值。

不過，蘇達尼也警告，若不信任案未通過，（馬萊塔省）獨立會是另一個選項，「馬萊塔省及其人民將必須深入思考，繼續留在索羅門群島究竟值不值得。」

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