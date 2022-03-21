基輔守太好！ 前英軍指揮官分析：俄攻烏「下個目標」

前英國聯合部隊指揮官巴倫（圖左）今（21）日提出3個俄國至今無法拿下烏克蘭的原因，並指出，俄羅斯會持續攻打他們認為需要的「領土」。（歐新社）

2022/03/21 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕前英國遠征軍聯合部隊指揮官巴倫（Richard Barrons）今（21）日提出3個俄羅斯至今無法拿下烏克蘭的原因，並指出，俄羅斯會持續攻打他們認為需要的領土，而下個在烏克蘭南部的目標可能烏國港口城市敖德薩（Odesa）。

據《BBC》報導，巴倫今日在「BBC Radio 4」的「今日節目 （Today）」上談到俄羅斯入侵烏克蘭南部沿海都市馬立波（Mariupol）戰事，他指出，對俄羅斯來說，攻下馬立波至關重要，因為馬立波是俄羅斯到克里米亞半島的一個重要橋梁，如果能攻下此地，對俄國勢必是「重大的戰略成功」。

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他直言，到目前為止，俄羅斯犯下3個失敗重要錯誤，首先，俄羅斯沒有充分理解烏克蘭的局勢；再者，過去3週開戰以來俄羅斯未能重置更多軍力，目前集結的部隊規模太小，未能產生效果；最後是俄軍始終沒有完全拿到烏國的制空權。

巴倫預估，接下來會看到俄羅斯部隊大力開火，打擊烏國部隊的供應線、後勤、空軍基地及戰鬥部隊，「然後他們會猛烈攻擊他們認為需要的城市和領土」。他也預測，烏克蘭港口大城敖德薩是俄軍在烏克蘭南部的下一個目標，「拿下敖德薩等同切斷烏克蘭與黑海的經濟貿易」。

巴倫補充，在此期間，俄羅斯將會持續對烏國首都基輔施加壓力，因為那裡是政治重心所在，「但他們知道這個目標太大、防守太好，無法強行進入」。

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