為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    基輔守太好！ 前英軍指揮官分析：俄攻烏「下個目標」

    前英國聯合部隊指揮官巴倫（圖左）今（21）日提出3個俄國至今無法拿下烏克蘭的原因，並指出，俄羅斯會持續攻打他們認為需要的「領土」。（歐新社）

    前英國聯合部隊指揮官巴倫（圖左）今（21）日提出3個俄國至今無法拿下烏克蘭的原因，並指出，俄羅斯會持續攻打他們認為需要的「領土」。（歐新社）

    2022/03/21 18:26

    〔即時新聞／綜合報導〕前英國遠征軍聯合部隊指揮官巴倫（Richard Barrons）今（21）日提出3個俄羅斯至今無法拿下烏克蘭的原因，並指出，俄羅斯會持續攻打他們認為需要的領土，而下個在烏克蘭南部的目標可能烏國港口城市敖德薩（Odesa）。

    《BBC》報導，巴倫今日在「BBC Radio 4」的「今日節目 （Today）」上談到俄羅斯入侵烏克蘭南部沿海都市馬立波（Mariupol）戰事，他指出，對俄羅斯來說，攻下馬立波至關重要，因為馬立波是俄羅斯到克里米亞半島的一個重要橋梁，如果能攻下此地，對俄國勢必是「重大的戰略成功」。

    他直言，到目前為止，俄羅斯犯下3個失敗重要錯誤，首先，俄羅斯沒有充分理解烏克蘭的局勢；再者，過去3週開戰以來俄羅斯未能重置更多軍力，目前集結的部隊規模太小，未能產生效果；最後是俄軍始終沒有完全拿到烏國的制空權。

    巴倫預估，接下來會看到俄羅斯部隊大力開火，打擊烏國部隊的供應線、後勤、空軍基地及戰鬥部隊，「然後他們會猛烈攻擊他們認為需要的城市和領土」。他也預測，烏克蘭港口大城敖德薩是俄軍在烏克蘭南部的下一個目標，「拿下敖德薩等同切斷烏克蘭與黑海的經濟貿易」。

    巴倫補充，在此期間，俄羅斯將會持續對烏國首都基輔施加壓力，因為那裡是政治重心所在，「但他們知道這個目標太大、防守太好，無法強行進入」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戰火中驚悚日常！俄軍飛彈「插在廚房水槽」 拆彈畫面曝光
    2022/03/21 16:25

    戰火中驚悚日常！俄軍飛彈「插在廚房水槽」 拆彈畫面曝光
    東海大學援助烏克蘭學生來台計畫 獲1600萬捐款支持
    2022/03/21 16:17

    東海大學援助烏克蘭學生來台計畫 獲1600萬捐款支持

    隨身行動按摩師 日日幫你疏通穴道
    烏克蘭動物園戰時模式營運 員工上戰場、館長留守
    2022/03/21 15:01

    烏克蘭動物園戰時模式營運 員工上戰場、館長留守
    普廷恐被毒殺？烏情報︰俄菁英用3招除掉他、政變扶植接班人
    2022/03/21 14:59

    普廷恐被毒殺？烏情報︰俄菁英用3招除掉他、政變扶植接班人

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    發揮影響力！貝克漢將IG交給烏克蘭醫生使用 揭露戰火下的困境
    2022/03/21 14:50

    發揮影響力！貝克漢將IG交給烏克蘭醫生使用 揭露戰火下的困境
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播