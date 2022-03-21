為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戰火中驚悚日常！俄軍飛彈「插在廚房水槽」 拆彈畫面曝光

    1名網友近日在社群平台分享，由於烏東第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭受俄軍轟炸，拆彈小組進入一間民宅，卻在廚房水槽發現插著一枚巨大飛彈，幸運的是除了屋頂破洞，其餘部分未遭受嚴重毀壞，這則PO文超過190萬名網友觀看與討論。（圖擷取自「pd05763」Tiktok、本報合成）

    1名網友近日在社群平台分享，由於烏東第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭受俄軍轟炸，拆彈小組進入一間民宅，卻在廚房水槽發現插著一枚巨大飛彈，幸運的是除了屋頂破洞，其餘部分未遭受嚴重毀壞，這則PO文超過190萬名網友觀看與討論。（圖擷取自「pd05763」Tiktok、本報合成）

    2022/03/21 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今約3週，1名網友近日在社群平台分享，由於烏東第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭受俄軍轟炸，拆彈小組進入一間民宅，卻在廚房水槽發現插著一枚巨大飛彈，幸運的是除了屋頂破洞，其餘部分未遭受嚴重毀壞，這則PO文超過190萬名網友觀看與討論。

    綜合外媒報導，這名網友近日在社群平台「Tiktok」分享1段影片，內容可見這枚飛彈射進民宅後，正巧插進廚房水槽中，住屋的天花板僅破一個小洞，從另1個影片可見，拆彈人員正在廚房進行拆除作業時，竟大力猛搖飛彈，讓飛彈鬆動後才可順利拆下。

    超過約190萬名網友看到影片後，紛紛表達不同想法，有人說「這天花板也太牢固了」、「當你洗碗時，卻意外獲得更多東西」、「太好笑了，旁邊鏡子都沒有破」、「你有一個強大的守護天使，願上帝保佑」。

    據悉，從上月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，迄今哈爾科夫已有約450位平民傷亡，俄軍持續對烏國人口稠密地區空襲，包括公寓、學校、商店、禮拜場所等民用建築。

    @pd05763

    Повезло,что ничего не взорвалось.

    ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國防高官：俄軍侵烏至今已發射逾1080枚飛彈
    2022/03/19 12:11

    美國防高官：俄軍侵烏至今已發射逾1080枚飛彈
    避難時遭俄軍轟炸 馬立波劇院130人獲救、仍有數百人受困
    2022/03/19 10:07

    避難時遭俄軍轟炸 馬立波劇院130人獲救、仍有數百人受困

    隨身行動按摩師 日日幫你疏通穴道
    俄羅斯「祕密武器」曝光 西方急了解
    2022/03/16 18:59

    俄羅斯「祕密武器」曝光 西方急了解
    軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器
    2022/03/12 21:50

    軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    烏克蘭正妹分享「防空洞日常生活」 曝滿目瘡痍建築和街景
    2022/03/10 16:34

    烏克蘭正妹分享「防空洞日常生活」 曝滿目瘡痍建築和街景
    震撼影片曝光！ 烏克蘭第2大城「政府總部」遭俄軍炮擊
    2022/03/01 21:23

    震撼影片曝光！ 烏克蘭第2大城「政府總部」遭俄軍炮擊
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播