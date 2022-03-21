戰火中驚悚日常！俄軍飛彈「插在廚房水槽」 拆彈畫面曝光

1名網友近日在社群平台分享，由於烏東第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭受俄軍轟炸，拆彈小組進入一間民宅，卻在廚房水槽發現插著一枚巨大飛彈，幸運的是除了屋頂破洞，其餘部分未遭受嚴重毀壞，這則PO文超過190萬名網友觀看與討論。（圖擷取自「pd05763」Tiktok、本報合成）

2022/03/21 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今約3週，1名網友近日在社群平台分享，由於烏東第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭受俄軍轟炸，拆彈小組進入一間民宅，卻在廚房水槽發現插著一枚巨大飛彈，幸運的是除了屋頂破洞，其餘部分未遭受嚴重毀壞，這則PO文超過190萬名網友觀看與討論。

綜合外媒報導，這名網友近日在社群平台「Tiktok」分享1段影片，內容可見這枚飛彈射進民宅後，正巧插進廚房水槽中，住屋的天花板僅破一個小洞，從另1個影片可見，拆彈人員正在廚房進行拆除作業時，竟大力猛搖飛彈，讓飛彈鬆動後才可順利拆下。

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超過約190萬名網友看到影片後，紛紛表達不同想法，有人說「這天花板也太牢固了」、「當你洗碗時，卻意外獲得更多東西」、「太好笑了，旁邊鏡子都沒有破」、「你有一個強大的守護天使，願上帝保佑」。

據悉，從上月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，迄今哈爾科夫已有約450位平民傷亡，俄軍持續對烏國人口稠密地區空襲，包括公寓、學校、商店、禮拜場所等民用建築。

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