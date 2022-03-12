軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器
2022/03/12 21:50
〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭的過程中，許多國家以實際行動軍援烏克蘭，英國皇家空軍11日釋出影片，表示已交付烏克蘭軍方3615件反裝甲武器，並預告會提供更多軍援。
英國皇家空軍在官方推特釋出提供烏國軍武載運過程的影片，表示英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在本週三（9日）宣布增加對烏克蘭的軍事援助，「他說，英國已交付烏克蘭3615件輕型反戰車武器」，並預告可能會提供更多的軍援給烏克蘭。
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華勒斯9日指出，英國正考慮應烏克蘭的要求，提供世界上最快的短程地對空飛彈「星紋攜帶型防空飛彈」（Starstreak Anti-air Missiles），幫助烏國應對俄羅斯進一步侵略動作。
This week, @BWallaceMP announced an increase in supply of lethal aid to Ukraine. He said: “We have delivered 3,615 Next generation Light Anti-tank Weapons and continue to deliver more.” @DefenceHQ pic.twitter.com/VNCtab9WNh— Royal Air Force （@RoyalAirForce） March 11, 2022