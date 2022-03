軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器

2022/03/12 21:50

〔即時新聞/綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭的過程中,許多國家以實際行動軍援烏克蘭,英國皇家空軍11日釋出影片,表示已交付烏克蘭軍方3615件反裝甲武器,並預告會提供更多軍援。

英國皇家空軍在官方推特釋出提供烏國軍武載運過程的影片,表示英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)在本週三(9日)宣布增加對烏克蘭的軍事援助,「他說,英國已交付烏克蘭3615件輕型反戰車武器」,並預告可能會提供更多的軍援給烏克蘭。

華勒斯9日指出,英國正考慮應烏克蘭的要求,提供世界上最快的短程地對空飛彈「星紋攜帶型防空飛彈」(Starstreak Anti-air Missiles),幫助烏國應對俄羅斯進一步侵略動作。

This week, @BWallaceMP announced an increase in supply of lethal aid to Ukraine. He said: “We have delivered 3,615 Next generation Light Anti-tank Weapons and continue to deliver more.” @DefenceHQ pic.twitter.com/VNCtab9WNh