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    軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器

    英國皇家空軍11日釋出影片，表示已交付烏克蘭軍方3615件反裝甲武器。（圖取自英國皇家空軍官方推特）

    英國皇家空軍11日釋出影片，表示已交付烏克蘭軍方3615件反裝甲武器。（圖取自英國皇家空軍官方推特）

    2022/03/12 21:50

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭的過程中，許多國家以實際行動軍援烏克蘭，英國皇家空軍11日釋出影片，表示已交付烏克蘭軍方3615件反裝甲武器，並預告會提供更多軍援。

    英國皇家空軍在官方推特釋出提供烏國軍武載運過程的影片，表示英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在本週三（9日）宣布增加對烏克蘭的軍事援助，「他說，英國已交付烏克蘭3615件輕型反戰車武器」，並預告可能會提供更多的軍援給烏克蘭。

    華勒斯9日指出，英國正考慮應烏克蘭的要求，提供世界上最快的短程地對空飛彈「星紋攜帶型防空飛彈」（Starstreak Anti-air Missiles），幫助烏國應對俄羅斯進一步侵略動作。

    英國預告會提供更多軍援。（圖取自英國皇家空軍官方推特）

    英國預告會提供更多軍援。（圖取自英國皇家空軍官方推特）

    英國國防大臣華勒斯9日表示，英國正持續增加對烏國的軍援。（路透）

    英國國防大臣華勒斯9日表示，英國正持續增加對烏國的軍援。（路透）

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