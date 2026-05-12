鄭文燦涉貪案污點證人當庭亮黑色手提袋 當初用「它」裝600萬政治獻金

廖力廷特地翻找出當初裝有600萬元政治獻金的黑色附拉桿手提袋。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園地院今（12）日續審前桃園市長鄭文燦涉貪案，轉為污點證人的廖力廷再出庭接受檢辯審詰問，因故晚到1小時，他當庭亮出1只黑色附拉桿手提袋，證稱這只手提袋就是當初裝著鄭所退回的600萬元政治獻金，他對這只包包印象深刻，另1只用來裝500萬元現金的包包則已經丟了，因上次被鄭文燦律師施宣旭狠狠教訓了一番，他特地回家把包包找出來，也證明他的記憶沒有因服用藥物而混亂，審判長潘政宏裁示當庭扣押該只包包。

鄭文燦被控於華亞科技園區擴大開發案（林口特定區計畫工五工業區擴大案）中涉收賄500萬元，護航開發案東側9.12公頃土地改採自辦重劃，廖力廷時任鴻展公司業務經理，負責土地開發案，被控與父親廖俊松擔任「白手套」行賄角色。

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廖力廷上次開庭證稱，2017年9月14日晚間他與父親帶著裝有500萬元的黑色手提包到鄭文燦官邸，500萬元是由鴻展股東楊兆麟指示要給鄭的，且是分3次各提領120萬元、300萬元、80萬元，隔年楊又交代交付600萬元給鄭，說是要支持鄭選連任；近1年後、2018年8月13日，鄭文燦於官邸交給他2個包包，他返家才發現包包裡分別裝有500萬元及600萬元現金，他認為鄭是因得知他父親被監聽才把錢退還。

鄭文燦律師團上次開庭，針對廖力廷在調詢與審理時說詞不一、甚至前後矛盾，質疑他因服用藥物而有記憶混淆情形，廖回應藥物會影響，但不會讓他遺忘，他上次開庭也明確指出鄭退回的500萬元及600萬元，是分別裝在兩個包包，其中1個裝著600萬元的是黑色附拉桿手提袋，他印象非常深刻，這幾天特地回家找出這只包包，證明他的記憶沒有錯，另一只裝著500萬元的包包則已丟棄。

此外，檢方在複詰問時，亦針對鄭文燦律師團質疑廖力廷因藥物影響記憶進行攻防，接連詢問廖力廷「送錢是幻覺還是事實」等問題，廖力廷稱「都是事實，不是幻覺」，鄭文燦律師團立即提出異議，認為廖力廷已證稱與父親廖俊松一起將500萬元送到官邸，但進入官邸後，他並無參與父親與鄭文燦的對話，無法證明雙方有合意、行賄等情事，難道廖力廷的自我心中猜想「這筆錢就是要請鄭文燦幫忙土地開發案」，能夠透過心電感應傳遞給鄭文燦嗎？且檢方不斷使用「幻覺」兩字很不妥。

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