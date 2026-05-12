譚敦慈：筷子2狀況別再用 釀全家人肝癌死掉

譚敦慈示警，竹筷出現黑點或長毛，須趕快丟棄。竹筷示意圖。（資料照）

筷子清潔方式錯誤恐埋下致命隱患！「無毒教母」譚敦慈示警，許多民眾習慣將筷子整把搓洗，卻不知此舉容易洗不乾淨，若餐具因清潔不當發霉而產生一級致癌物「黃麴毒素」，嚴重恐誘發肝癌。她說，中國很多這樣案例，家中筷子（木筷或竹筷）發霉，卻繼續使用，然後全家就肝癌死掉了。她另提醒洗筷子時應「單獨清洗」和「徹底烘乾」。

「竹筷出現黑點或長毛」快丟棄

譚敦慈在健康節目《醫點不誇張》中指出，許多民眾貪圖方便，習慣「整把搓洗」筷子，但她指出這種洗法根本洗不乾淨，建議應「單獨清洗」，特別是竹筷應順著表面紋路仔細刷洗；洗淨後切勿直接插回筷桶，必須保持通風以免滋生黴菌。她說，若發現「竹筷出現黑點或長毛」，代表霉菌已深入內部，必須立即丟棄。

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無紋路「304不鏽鋼筷」較安全

材質選擇上，譚敦慈透露自己偏好使用無紋路的「304不鏽鋼筷」，以降低藏污納垢的風險；她不建議使用美耐皿或塑膠筷，因這類材質即便在低溫下仍有釋放有毒物質的疑慮。此外，平時應定期將筷子放入熱水煮沸消毒，且因高濕度環境利於黴菌生長，煮後必須確保徹底烘乾。

「無毒教母」譚敦慈。（和展影視提供）

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