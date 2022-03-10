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    烏克蘭正妹分享「防空洞日常生活」 曝滿目瘡痍建築和街景

    烏克蘭女子瓦萊里什在社群平台分享，自己與家人躲在防空洞中的日常生活影片而爆紅。（圖擷取自「valerisssh」Tiktok、本報合成）

    烏克蘭女子瓦萊里什在社群平台分享，自己與家人躲在防空洞中的日常生活影片而爆紅。（圖擷取自「valerisssh」Tiktok、本報合成）

    2022/03/10 16:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近2週，烏國民眾家園遭到俄軍轟炸，被迫逃往鄰國或住在防空洞內保命。近日1名烏克蘭女子在社群平台分享，自己與家人躲在防空洞中的日常生活影片而爆紅，包括在戰爭期間一家人如何煮飯，偶爾外出也可見殘破不堪的建築和街景，迄今這則PO文超過3200萬名網友觀看與討論。

    綜合外媒報導，女網友瓦萊里什（Valerisssh）近期在社群平台「Tiktok」發布一段影片，內容提到「在防空洞中的典型生活」，影像可見她被父親叫醒後，先洗澡、吹乾頭髮或與寵物狗玩耍，並吃下由母親烹煮的早餐，接著外出返回住所拿取更多用品，一路可見滿目瘡痍的建築和街景，她難過地說「看看普廷對這個城市做了什麼...」。

    報導指出，在其他公開影片可知 ，瓦萊里什仍除了須適應防空洞的不便利性，外出採買物資還須特別小心躲避俄軍攻擊，「拔腿逃跑已成為日常」，不過她卻揶揄地說「防空洞如同五星級大飯店」，並大讚母親是一名「米其林星級廚師」。

    網友看到影片，紛紛表達不同想法，有人說「Z世代版本的安妮日記」、 「妳的堅強驚豔世界，獻上來自美國的愛與祝福」、「看完感到心碎，希望能繼續保持堅強」、「也許未來在歷史課會出現這個影片」。

    @valerisssh Living my best life ???????????? Thanks Russia! #ukraine #stopwar #russiastop ♬ Che La Luna - Louis Prima

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