進口3C器材收規費惹議 NCC承諾「不會超過750元」

黃文哲強調，第二級電信管制射頻器材輸入審查費的最終收費一定不會超過750元。（記者林志怡攝）

2025/02/19 15:27

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布藍牙、Wifi等電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費750元，引起民眾不滿，因此暫緩實施。NCC主秘黃文哲強調，相關作為是為防止代購業者鑽漏洞，以持續就徵收範圍、數額、方式等進行討論，最終收費一定不會超過750元。

NCC自2月5日起對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，只要通過郵寄進口相關器材，每案就要收取750元審查費用，引起各界強力反彈，NCC後表態讓步，承諾適切調整，此前暫緩收取，僅開出繳款通知單，民眾暫不需繳費，待方案確認後再行繳交規費即可。

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據NCC統計，去年計有4萬餘件第二級電信管制射頻器材輸入案件，無人機、無線麥克風、運動攝影機等數量最多，有1萬餘件，相機、攝影器材等約8000餘件，藍牙喇叭、耳機近6000件，VR設備約5000件；今年自2月5日新制上路至2月10日期間，計開出366張繳款單，僅322人有繳費。

對於民眾質疑，NCC主秘黃文哲強調，過去針對2部以下郵購輸入的相關器材並未收取規費，這次調整是為了應對代購業者「化整為零」、規避法律的行為，以維護使用者與國內電波安全，但繳交義務人認為收費太高、範圍對象錯誤，NCC會再依據比例原則，就徵收範圍、數額、方式做檢討。

黃文哲提到，調整方向以「代購業者一定收費」為大方向，目前內部針對統計數字、進口行為分析等持續討論中，但沒有既定行程表，至於民眾自用等，未來會朝向「不收取」討論，但實際情況待修改後進一步確認，這類民生、娛樂用途較難定義，可能會針對功率大小做詳細評估。

此外，NCC目前對於新規中應收取750元審查費的相關器材輸入案件，仍會發送繳費通知給進口民眾，有民眾擔憂，雖暫時不用繳費，但無從得知最終費用是否會比750元更高，對此黃文哲強調，最終費用一定不會超過750元，絕不是NCC的空白支票。

NCC北區監理處簡任技正柯勝民則提到，對於新制上路後，已經繳費的322張繳款單後續處理，會提交方案至NCC委員諮議會進行討論。

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