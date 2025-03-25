獨家》被「白狼」張安樂導向分裂？ 竹聯幫認為「割肉雖痛也值得」

「白狼」張安樂（見圖）一再強推「鍾馗」李宗奎爭位，製造出竹聯幫呈現分裂態勢。（資料照）

2025/03/25 17:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫「扣頭」劉振南前日承諾繼任幫主後，在幫內主流大老決議和共識下，劉當日便繼任為第三任幫主，且不會依循往例對外大肆操辦繼任宴會，以求降低社會各界的注意和側目。

至於前大老「白狼」張安樂一再強推「鍾馗」李宗奎爭位，製造出竹聯幫呈現分裂態勢。竹聯幫內部反而「隱晦的認為」，此時正好可與「白狼」勢力與背後的中華統促黨身影作拿全面切割，未來可能被「割掉一塊肉，雖痛也值得」。

請繼續往下閱讀...

據了解，張安樂自中國返台後投案後，便積極籌劃成立中華統促黨，企圖與政治掛鉤。當時竹聯幫許多人礙於情面「出人出面」力挺，結果張安樂諸多舉措因觸碰「政治紅線」，造成竹聯幫被政府針對性的清剿。

當時的竹聯幫主黃少岑意識到問題嚴重，責令所轄堂口與幫眾與統促黨和張安樂間「保持距離、以策安全」，但明顯已來不及。

期間，張安樂與角頭大老「阿國」因政治立場籌等等系故之爭鬧翻，張安樂曾公開表示與竹聯幫已無干係，當時竹聯幫有點「如釋重負」，改為尊稱他為「前輩」，等於已將對方排拒門外。

不過，張安樂藉著曾為竹聯幫大老身份，廣招設立堂口，竹聯幫原本約50個堂口，多年下爆增為逾90餘個堂口，許多堂口只有聊聊數人。黃少岑對此情況一概不予承認。最終這些張系堂口變成「有堂有號但無人」的僵屍堂口。

此次，竹聯幫在劉振南一度不願承接幫主之位下，張安樂趁勢意欲強勢介入，強推李宗奎繼任，竹聯幫內部主流以「鍾馗」曾為統促黨副主席的經歷數次予以峻拒。

怎料，張安樂反以「主動宣佈」、「多數堂口投票擁護」方式意圖「主立為王」，造成幫內主流派強烈反感，認為張安樂將幫派問題，推昇至觸碰到國安層次，等於將竹聯幫推向毀滅。

目前，張安樂的動作不僅已引起政府注意，竹聯幫內部其他原本動向不明的幫眾，也開始轉而靠向劉振南。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法