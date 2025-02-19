228連假國道5號易塞車時段出爐！ 高公局祭匝道封閉、高乘載管制

228和平連續假期往返宜蘭替代道路圖。（圖由高公局提供）

2025/02/19 15:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕228和平紀念日連假快到，交通部高速公路局今天（19日）說明，國道5號多時段易塞車，建議用路人選擇替代道路，並提醒有匝道封閉和高乘載管制。

高速公路局研判和平紀念日連假期間，國5將湧現往東部地區旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵，爰規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控措施。

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高公局建議民眾多搭乘國道客運及台鐵等公共運輸或改走替代道路，另外為鼓勵民眾搭乘國道客運，高公局在國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局說明，國道5號在和平紀念日連假前一日9到24時、連假首日5到16時、第2日6到15時南向南港系統至頭城，第2日11到24時、收假日9到22時北向宜蘭至坪林路段，車速可能低於每小時40公里，行車時間預估為平常的5倍到7倍，含排隊進入國5時間。

高公局呼籲，用路人可改駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，以避開壅塞車潮。

用路人若仍有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施，連假首日0到12時、第2日5到12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉，連假第2、3日13到18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

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