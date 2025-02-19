為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    228連假國道5號易塞車時段出爐！ 高公局祭匝道封閉、高乘載管制

    228和平連續假期往返宜蘭替代道路圖。（圖由高公局提供）

    228和平連續假期往返宜蘭替代道路圖。（圖由高公局提供）

    2025/02/19 15:09

    〔記者吳亮儀／台北報導〕228和平紀念日連假快到，交通部高速公路局今天（19日）說明，國道5號多時段易塞車，建議用路人選擇替代道路，並提醒有匝道封閉和高乘載管制。

    高速公路局研判和平紀念日連假期間，國5將湧現往東部地區旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵，爰規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控措施。

    高公局建議民眾多搭乘國道客運及台鐵等公共運輸或改走替代道路，另外為鼓勵民眾搭乘國道客運，高公局在國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

    高公局說明，國道5號在和平紀念日連假前一日9到24時、連假首日5到16時、第2日6到15時南向南港系統至頭城，第2日11到24時、收假日9到22時北向宜蘭至坪林路段，車速可能低於每小時40公里，行車時間預估為平常的5倍到7倍，含排隊進入國5時間。

    高公局呼籲，用路人可改駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，以避開壅塞車潮。

    用路人若仍有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施，連假首日0到12時、第2日5到12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉，連假第2、3日13到18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播