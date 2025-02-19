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    日本刷卡4月起要輸入密碼？ 林氏璧釋疑：不需要太緊張

    近日有消息指出，日本為防止信用卡盜刷，4月起刷卡要輸入「暗證番號」。示意圖。（彭博）

    近日有消息指出，日本為防止信用卡盜刷，4月起刷卡要輸入「暗證番號」。示意圖。（彭博）

    2025/02/19 15:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本是許多台灣人喜歡到訪的旅遊地點，近日有消息指出，日本為防止信用卡盜刷，4月起刷卡要輸入「暗證番號」，對此旅遊部落客林氏璧表示，據他了解台灣的信用卡本來就沒有這種設定，日本和中國的信用卡就有，而他詢問銀行端還有台灣JCB，他們也仍在求證日方，而看到新聞中的專家解釋，對於沒有設置PIN碼的訪日遊客，他們可以繼續用簽名認證，因此他猜這很可能只是規範日本國內的信用卡和金融卡。

    林氏璧透過臉書粉「日本自助旅遊中毒者」PO文表示，這2天有這樣的消息傳出2025年4月1日起，在日本為防止信用卡盜刷，使用IC晶片的信用卡和金融卡於日本實體商店刷卡，原則上將需要輸入4位PIN碼，且無法再使用簽名認證，就他所了解，在日本刷卡被要求輸入密碼時有所聞，但台灣的信用卡本來就沒有這種設定（美國好像也沒有），日本和中國的信用卡就有。這和預借現金密碼應該是兩回事才對。

    林氏璧指出，有詢問銀行端還有台灣JCB，目前還無法有個確切的答案，他們還在和日本方求證中，不過他有找到一個月前的一個日本新聞，有提及在這個新制度下外國人的信用卡會怎麼辦。

    他們去詢問了專家，得到的答案是：「1.對於沒有設置PIN碼的訪日遊客，他們可以繼續用簽名認證。對於使用無法使用PIN碼進行驗證的卡片（例如在海外發行的卡片），或是感應式支付超過不用本人認證的金額，我們將繼續要求電子簽名。」

    林氏璧續指「2.這次取消簽名識別作為身份驗證方法僅適用於具有內建PIN身份驗證的卡片。沒有PIN驗證卡的國際客戶可以繼續透過正常程序驗證其身份，包括簽名。」

    林氏璧直言，建議大家先不用急著打電話騷擾銀行客服。他們可能也不知道正確答案，先讓子彈飛一下吧，一定要我猜的話，我覺得這很可能只是規範日本國內的信用卡和金融卡。大家不需要太緊張。

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