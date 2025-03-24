屏東竹田清晨大火！鐵皮屋燒融變形 4人送醫

竹田太平路發生火災，鐵皮屋都被燒融。（屏東縣消防局提供）

2025/03/24 09:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣竹田鄉太平路今天清晨傳出火警，該路段1戶正在治喪的喪家，居住在後院的同戶人家疑因不明原因發生火警，由於鐵皮倉庫內放有易燃物，火勢一發不可收拾，造成屋內的4人遭嗆傷，現場只見熊熊火焰不斷從窗戶往上噴出，黑煙滾滾更是驚人，而鐵皮屋也因此被高溫燒融致扭曲變形，景象觸目驚心。

屏東縣消防局指出，今天清晨5時23分，接獲竹田鄉太平路某住宅發生火警，派遣竹田、萬丹、內埔、潮州、特搜、第2大隊共計14車28人，由副大隊長林世斌帶隊前往，5時36分到達現場立即佈線搶救，5時58分控制火勢，6時4分把火勢熄滅。

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消防局指出，後續清點傷者，由內埔救護車載送意識清楚但輕微燙傷的37歲男子，及另名意識清楚但疑似在逃生過程中因吸入性嗆傷進行預防性插管的39歲女子送屏東醫院；潮州救護車載送則載送40歲男子及65歲女子送往屏東寶建醫院，兩人皆輕微燙傷、意識清楚。

屏東縣消防局指出，起火點疑似就位於該鐵皮屋，由於鐵皮屋內有擺放塑膠及木製品等雜物，因此火勢立刻轉烈，所幸控制得宜，並未延燒至同戶正在治喪處所，詳細起火原因仍待調查。

竹田太平路發生火災，鐵皮屋都被燒融。（屏東縣消防局提供）

竹田太平路發生火災，鐵皮屋都被燒融。（屏東縣消防局提供）

竹田太平路發生火災，鐵皮屋都被燒融。（屏東縣消防局提供）

竹田太平路發生火災，鐵皮屋都被燒融。（屏東縣消防局提供）

竹田鄉太平路一處正在治喪的民宅後方鐵皮屋發生火警，疑似電線走火。（記者陳彥廷攝）

竹田鄉太平路一處正在治喪的民宅後方鐵皮屋發生火警，疑似電線走火。（記者陳彥廷攝）

竹田太平路發生火災，鐵皮屋都被燒融。（屏東縣消防局提供）

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