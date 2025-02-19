戰到最後一刻！ 「珍礙金門」罷團扮快遞搭機赴台送件

「珍礙金門」罷免團隊領銜人翁明志（左）率副領銜人蔡建偉（右）在金門縣議會前對街空地擺攤收件，並帶著第一階段提議書的連署資料，搭飛機直奔台北送件。（翁明志提供）

2025/02/19 14:47

〔記者吳正庭／金門報導〕「珍礙金門」罷免團隊領銜人翁明志率副領銜人蔡建偉今天在金門縣議會前擺攤收件，兩人堅守到最後一刻，並扮演快遞員，帶著50多份第一階段提議書的連署資料，搭飛機直奔台北送件。翁明志說，明知很困難，還是會站出來，奮戰到最後一刻。

翁明志說，由於18日晚間發布總統令，根據選罷法增訂條文，19日是依據舊法提案罷免送件的最後機會，第1階段提議書的最終送件期限是19日下午5點，經罷團核心幹部開會決議，盡可能戰到最後一刻；但同時考量造冊作業與送件至中選會等時間壓力，將公告收件時間，改為19日中午12點止。

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翁明志說，他與蔡建偉上午先後在縣議會廣場前及對面擺攤，這是「珍礙金門」罷免團體啟動後，金門第一個實體的罷珍連署站。

他說，這次的罷免行動，要讓更多台灣人重新認識金門。它不僅是一場地方性的政治事件，更是一個向台灣社會傳遞金門真正價值觀的機會；最主要是把金門的聲音傳達出去，其實並不是每個人都認同陳玉珍的作為。

「珍礙金門」罷免團隊副領銜人蔡建偉（右）在金門縣議會前對街空地擺攤收件。（翁明志提供）

「珍礙金門」罷免團隊副領銜人蔡建偉（右）在金門縣議會前對街空地擺攤收件，這也是「珍礙金門」罷免團體啟動後，金門第一個實體罷珍連署站 。（翁明志提供）

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