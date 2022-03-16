俄羅斯「祕密武器」曝光 西方急了解

俄軍「伊斯坎德-M」（Iskander-M）短程彈道飛彈上配備之前不為西方所知的誘餌裝置。（擷取自CAT-UXO推特）

2022/03/16 18:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國情報官員從俄羅斯在烏克蘭軍事行動中，發現一個令人意外的祕密武器：能躲避雷達偵測、騙過熱追蹤飛彈的誘餌裝置。當俄軍使用「伊斯坎德-M」（Iskander-M）短程彈道飛彈攻擊，飛彈偵測到被防空系統鎖定，就會釋出這個誘餌裝置，以利飛彈成功命中目標。

《紐約時報》14日報導，美國情報官員指出，這個誘餌裝置長約1英尺，外形就像飛鏢，可發射無線電訊號，干擾或者騙過敵軍雷達，另外，每個裝置上配備熱源來吸引來襲的飛彈。這種裝置或許有助於解釋，為何烏克蘭的防空武器在攔截俄軍「伊斯坎德」飛彈上屢屢遭遇困難。

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2週前社群媒體上開始流傳俄軍這種飛鏢形誘餌裝置的照片，許多專家和情報分析家一度誤認為是集束炸彈散發的小炸彈殘骸。有22年英軍服役經驗的炸彈處理專家史蒂文斯（Richard Stevens）說，他接觸過非常多中國、俄羅斯的彈藥，「但是從來沒看過這個」；他把這款裝置的照片貼上炸彈處理專門網站CAT-UXO，也發現網站上沒有人曾見過這個神秘裝置。

美國情報官員說，這種誘餌裝置類似於冷戰時期的「穿透輔助裝置」，在1970年代起搭配核彈頭使用，用來躲避反飛彈系統，讓各個彈頭能擊中目標。過去並未有這類裝置配備於像「伊斯坎德-M」攜帶傳統彈頭飛彈的紀錄。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院專家路易斯（Jeffrey Lewis）說，俄軍一直保密這款誘餌裝置，可能是防範被西方反向工程破解；現在在烏克蘭戰爭中使用，或許表示俄軍領導階層出現某種程度的輕忽或者急迫，因為俄軍明知這些裝置無可避免會被收集、讓西方情報單位研究，來調整北大西洋公約組織（NATO）的防空系統的反制能力。另外，他認為，俄羅斯外銷版「伊斯坎德」非常不可能也配備該款誘餌。

美國汽車、軍事資訊網站「動力」（The Drive）指出，顯然每枚「伊斯坎德-M」可配備至少6個這款誘餌，除了利用干擾無線電波、以熱源混淆紅外線導引飛彈，這個誘餌可能也具備製造某種雷達影像特徵能力，讓雷達誤以為是真正的飛彈。穿透輔助裝置通常用於射程更長的戰略飛彈系統，即洲際飛彈，俄軍在短程飛彈使用，顯示想確保更能對付日益先進的反飛彈防禦裝置。

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