驚悚影片曝光！ 基輔遭2枚飛彈攻擊 住宅大樓被炸出大洞

當地民眾已陸續撤離,烏克蘭軍方與消防人員也在現場收拾善後,目前暫無傷亡傳出。(路透)

2022/02/26 17:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯持續猛攻烏克蘭,烏克蘭首都基輔遭俄羅斯2枚飛彈攻擊,其中1枚直接擊中住宅大樓,炸出一個大洞,中間至少6層樓遭毀,相關影片也在推特瘋傳。

綜合外媒報導,一棟位於基輔第二大機場附近的住宅大樓疑遭俄國飛彈襲擊,照片中可見大樓被炸出一個大洞,內部燒成焦黑一片,現場到處斷垣殘壁、街道滿目瘡痍,當地消防隊與軍方緊急前來救援,相關畫面也在推特上流傳。

《中東之眼》土耳其分局長索伊盧(Ragıp Soylu)在推特分享飛彈直擊住宅大樓的影片,他指出,「初步報告:基輔的這間公寓沒有人員傷亡。疏散正在進行中」。《路透》則指出,基輔西南地區26日上午被2枚飛彈襲擊,據基輔市政府表示,其中1枚飛彈就是擊中該棟住宅大樓,另枚飛彈則落在首都基輔國際機場(Zhuliany airport)附近。

A missile struck a highrise residential building not far from Zhuliani airport in Kyiv pic.twitter.com/g0Vb68DGVr — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

A residential building has been hit in Kiev. Looks bad pic.twitter.com/KNOm8TfK40 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

Evacuation from the high rise building supposedly hit by Russians in Kiev pic.twitter.com/6fosFBuYXe — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

Footage from the interior of the building in Kiev. Damaged badly pic.twitter.com/wfBn3ImPXY — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

烏克蘭首都基輔遭俄羅斯2枚飛彈攻擊,其中1枚直接擊中住宅大樓,炸出一個大洞,中間至少6層樓遭毀。(美聯社)

烏克蘭首都基輔一處住宅大樓遭飛彈擊中,(路透)

