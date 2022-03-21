普廷恐被毒殺？烏情報︰俄菁英用3招除掉他、政變扶植接班人

俄羅斯總統普廷（中）與他的情報頭子、俄國聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（右）。（路透，資料照）

2022/03/21 14:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家廣播公司20日報導，根據烏克蘭國防部情報總局掌握的情資，一群有影響力的人俄羅斯政經精英已擬定計畫，打算用包括毒殺在內的3個手段推翻總統普廷，並扶植接班人，以恢復與西方的關係。

報導中說，烏克蘭國防部情報總局20日在臉書官網，以「下毒、突然發病、意外——俄羅斯精英考慮除掉普廷的可能性」為題發文說，據得自俄羅斯內部的情報，擁有影響力，並反對普廷的俄羅斯商業和政治精英已集結起來，他們的目標是儘快剷除普廷，讓他不再掌權，以恢復因俄烏戰爭所摧毀的俄羅斯和西方貿易關係。

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烏克蘭情報說，俄國聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）已獲選為接班人。情報中提到，波特尼科夫近來因為對出兵烏克蘭的致命情報誤判，而失去普廷青睞，而最近車臣魁儡總統卡德羅夫的部隊在烏克蘭行蹤遭曝光，疑是遭FSB故意出賣。

儘管相關消息無法證實真偽，但俄羅斯侵犯烏克蘭不但連番受挫，還可能導致俄羅斯情報單位天翻地覆。有外媒爆料，FSB兩名高官已遭到當局軟禁，因為普廷終於發現自己被誤導，這些官員平時只說他想聽的話，讓普廷對戰情和烏克蘭民情判斷失誤。

現年70歲的波特尼科夫於1975年加入FSB的前身「KGB」（前蘇聯情報機構國家安全委員會）。蘇聯解體後，繼續任職。2003年6月至2004年3月，擔任FSB聖彼得堡市和列寧格勒州管理局局長。2004年2月至2008年5月，擔任FSB副局長、FSB經濟安全局局長。2006年12月，被授予大將軍階。2008年5月12日，被任命為FSB局長。

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