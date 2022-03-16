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    助烏克蘭抵抗俄軍 芬蘭男眾籌買無人機

    芬蘭男子林德魯斯（右一）和友人發起眾籌活動，購買140架小型無人機，希望協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。（取自林德魯斯臉書）

    芬蘭男子林德魯斯（右一）和友人發起眾籌活動，購買140架小型無人機，希望協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。（取自林德魯斯臉書）

    2022/03/16 05:33

    〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發全球公憤，3名芬蘭男子為了支持烏克蘭抵抗俄羅斯，發動眾籌成功募得5.2萬歐元（約166萬台幣），購置140架小型無人機，並親自送貨到波蘭。

    為了支援烏軍抗戰，林德魯斯（Henri Lindroos）和另外兩名友人發起眾籌活動，募集逾5.2萬歐元，購買140架每架重量不到250公克的中國大疆創新DJI Mavic Mini無人機，還替這些無人機全部充好電，並附帶備用外電池，俾便烏軍可以即時部署，隨時監控俄軍動態。

    林德魯斯等3人還親自運送這批無人機前往波蘭，希望交給烏克蘭前線部隊。林德魯斯在社群媒體寫道：「價值5.2萬歐元的裝備已準備就緒，可以運送給一個為自己生存而戰的獨立國家。」

    烏軍和俄軍都使用大疆無人機執行偵察任務，但大疆創新日前才被踢爆蓄意限制烏軍無人機的「航空鏡」（Aerospace）技術，使俄軍在空中偵察方面掌握重大優勢。據稱烏軍無人機的航空鏡功能已被關閉，但俄軍仍可使用，顯示大疆可能一方面限制烏軍的無人機功能，另一方面繼續開放權限給俄軍。

    大疆方面則駁斥前述說法，強調烏軍無人機確實出現使用狀況，但原因應是缺乏電力或網路連線。

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