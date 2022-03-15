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    烏克蘭國防部15日戰報：俄軍逾13500人陣亡

    俄羅斯侵略烏克蘭進入第20日，烏克蘭國防部今（15）日發表敵軍戰損告稱，俄軍迄今有逾13500人陣亡，大量軍事武器損壞或被虜。圖為俄軍損毀坦克示意圖。（路透檔案照）

    俄羅斯侵略烏克蘭進入第20日，烏克蘭國防部今（15）日發表敵軍戰損告稱，俄軍迄今有逾13500人陣亡，大量軍事武器損壞或被虜。圖為俄軍損毀坦克示意圖。（路透檔案照）

    2022/03/15 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第20日，烏克蘭國防部今（15）日發表敵軍戰損告，宣稱俄軍迄今已有逾1萬3500人員陣亡，其他分別有81架戰機、95架直升機、404輛戰車、1279輛軍用吉普車、36架防空飛彈系統、64台軍用卡車等遭到破壞或俘虜。

    據數據顯示，俄羅斯侵略烏克蘭損失龐大，烏克蘭國防部今（15）日公布敵軍戰損報告，其中稱自2月24日至今，俄軍已有超過13500名士兵、官陣亡。

    此外，烏國防部指稱，軍事武器方面，截至15日俄軍一共折損81架戰鬥機、95架直升機、404輛戰車、1279輛吉普車、36輛防空戰車、64輛多管火箭系統（MLRS）、640輛軍用卡車、60輛油罐車、150部火砲系統、9架無人機及3艘輕艇。

    據悉，由於烏俄戰事仍持續進行當中，雙方提供戰損數據時常有極大出入，各大媒體皆暫時無法獨立檢驗數據的真實性和可信度。

    相關原文請見：

    烏國防部稱俄軍截至15日一共折損81架戰鬥機、95架直升機、404輛戰車、1279輛吉普車、36輛防空戰車、64輛多管火箭系統（MLRS）、640輛軍用卡車、60輛油罐車、150部火砲系統、9架無人機及3艘輕艇。（圖取自烏國防部官方推特）

    烏國防部稱俄軍截至15日一共折損81架戰鬥機、95架直升機、404輛戰車、1279輛吉普車、36輛防空戰車、64輛多管火箭系統（MLRS）、640輛軍用卡車、60輛油罐車、150部火砲系統、9架無人機及3艘輕艇。（圖取自烏國防部官方推特）

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