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    難民逾半是小孩 聯合國：每秒1烏克蘭兒童淪難民

    聯合國今日指出，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，逃離烏國的難民人數已經突破300萬人，其中，更有超過150萬人為兒童，相當於每秒就有一名兒童淪為難民。（路透）

    聯合國今日指出，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，逃離烏國的難民人數已經突破300萬人，其中，更有超過150萬人為兒童，相當於每秒就有一名兒童淪為難民。（路透）

    2022/03/15 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰火延燒至今，已進入第20天。聯合國（UN）也於今（15日）指出，自俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，逃離烏國的難民人數已經突破300萬人，其中，更有超過150萬人為兒童，相當於每秒就有一名兒童淪為難民。

    根據土耳其媒體《TIME TURK》報導，烏俄戰火延燒至今，逃離烏國的難民人數已經突破300萬人，由於烏克蘭成年男子已遭政府限制禁止離境，須支援戰爭前線，因此逃難者大多為婦女與孩童。

    對此，聯合國的「國際移民組織（International Organization for Migration）」發言人狄倫（Paul Dillon）今日也在瑞士日內瓦說明，目前離開烏克蘭的人數，如今已突破300萬門檻；「聯合國兒童基金會（UNICEF）」發言人艾爾德（James Elder）也表示，過去20天以來，烏克蘭平均每天有7萬多名兒童變成難民，相當於每分鐘有55人，「幾乎是每秒就有一兒童淪為難民」。

    據報導，聯合國難民署（UNHCR）表示，目前有近180萬難民前往波蘭、45萬3000多人前往羅馬尼亞、33萬7000人前往摩爾多瓦、26萬3000多人前往匈牙利、21萬3000人前往斯洛伐克；俄羅斯也已接收了約14萬3000名難民。

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