烏克蘭一天抓到60個內奸、20名特工

烏克蘭國家安全局宣布，一名暗中協助俄軍提供Wi-fi網路連線的俄國駭客被他們逮捕。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

2022/03/16 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕抓到了！烏克蘭國家安全局15日宣布，他們在14日一整天抓獲60名內奸，也查獲約20名特工和相關組織，另外也逮捕一名暗助俄軍提供Wi-fi網路連線的俄國駭客。

烏克蘭武裝部隊15日在推特貼出數張照片，表示烏克蘭國家安全局逮捕一名暗中協助俄軍提供Wi-fi網路連線的俄國駭客，並查獲相關電腦設備和機器。

請繼續往下閱讀...

另外，烏克蘭武裝部隊也PO出一段影片表示，國家安全局在14日一天內破獲和逮捕60名與俄國合作的內奸，也查獲約20名俄國特工和相關組織，收穫豐碩。

事實上，英國《鏡報》14日曾報導，烏克蘭和西方情報機關相信，俄羅斯軍事情報局（GRU）、對外情報局（SVR）已經「策反」在該基地的外國傭兵，有至少1名本應幫烏克蘭對抗俄羅斯的外國招募人員，疑似向俄方傳遞關鍵的情資。

СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

За допомогою цього колаборанта ворог:

Докладніше:https://t.co/KaO05O0gyo pic.twitter.com/0QsMZ8fJvy — ????????Armed Forces （@ArmedForcesUkr） March 15, 2022

Служба безпеки протягом минулої доби （14 березня） затримала понад 60 колаборантів у різних областях України та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп. pic.twitter.com/J9JNHMD6C6 — ????????Armed Forces （@ArmedForcesUkr） March 15, 2022

烏克蘭國家安全局在14日抓到60名內奸，也破獲約20名俄國特工和相關組織。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法