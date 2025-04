丟臉！中國大學狂賀教師登《自然》期刊 結果竟是「讀者來函」

中國海南師範大學狂賀體育學科教師在頂尖期刊《自然》的「正刊」發表通訊文章,沒想到後來被發現只是刊在「Correspondence(讀者來信)」欄位而已。(圖擷自百度地圖)

2025/04/20 09:46

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕有夠丟臉!位於中國海南省海口市的海南師範大學,近日狂賀體育學科教師劉昊禹在頂尖期刊《自然》(Nature)的「正刊」發表通訊文章,號稱是「零的突破」,沒想到後來被發現只是「Correspondence(讀者來函)」,全文不到200個英文單字;海南師範大學事後得知,隨即倉皇刪文。

從中國微博消息可以看到,海南師範大學喜孜孜地宣布校內體育學科引進的青年高層次人才劉昊禹博士,以「第一作者」和「通訊作者」身分在國際頂級學術期刊《自然》發表文章〈Global cooperation is crucial for DeepSeek and broader AI research〉(全球合作對DeepSeek和更廣泛的AI研究至關重要)。

海南師範大學表示,這項成果不僅實現了校內體育學科在《自然》正刊發文「零的突破」,也為體育學科和人工智慧融合發展提供了新思路。

不過,有一些熱心人士經過搜尋後發現,這篇文章只是發在《自然》的「Correspondence」一欄,內容很短,而且根本不是正刊,批評海南師範大學根本是在灌水。

海南師範大學見狀連忙刪除原文,後續又發布了1篇經過更改的文章,指稱劉昊禹在《自然》發表「通訊」,顯然是將「文章」2字刪掉,「零的突破」一詞也沒了。

許多中國網友看到消息後紛紛笑破肚皮,直呼「貽笑大方」、「騙的突破」、「這種學校學術好可怕」、「看文章標題就知道有問題」。

