普廷私生子照片流出？「俄羅斯最孤獨男孩」身世引爆猜測

網路流傳照片，據稱顯示俄羅斯總統普廷祕而不宣的長子，現年10歲的伊凡。（取取自Telegram / 「VChk-OGPU）

2025/04/23 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕網路近日流傳羅斯總統普廷「私生子」照片，引發國際媒體轉載與議論。這些照片據信首次曝光了他與傳聞中的情人、前奧運體操金牌選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）所生的長子伊凡（Ivan），據稱目前約10歲。

根據英國《太陽報》報導，這些照片最先由匿名俄羅斯Telegram頻道「VChk-OGPU」發布。其中一張照片顯示，留著鍋蓋頭的金髮男孩，身穿傳統哥薩克服飾，表情略顯嚴肅地望向鏡頭。匿名頻道形容這名據稱是伊凡的男孩為「俄羅斯最孤獨的男孩」，鮮少與其他孩童互動，身邊總是圍繞著保鑣、家庭女教師和老師。另一張流傳的照片則據稱是伊凡與其母親卡巴耶娃的合影。

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長期以來，現年72歲的普廷與41歲的卡巴耶娃緋聞不斷，但克里姆林宮始終否認。據《莫斯科時報》及引述調查新聞機構「檔案中心」（Dossier Center）先前的報導，兩人據信育有4名子女，除了長子伊凡，還有較年幼的兒子小普廷（Vladimir Putin Jr.）以及一對雙胞胎女兒。報導聲稱，伊凡是2015年在瑞士盧加諾（Lugano）一家診所出生，而小普廷則於2019年春天在莫斯科出生。

The VChK-OGPU has obtained a photo of the most secret and probably the loneliest boy in #Russia. This is Ivan Vladimirovich #Putin. He hardly communicates with other children, spending all his time with guards, governesses, teachers - he lives the life of Tutti's heir. As our… pic.twitter.com/IZqHThCDGR — Ukraine （@Sveta793027） April 22, 2025

這些未經證實的報導還描述了一些關於伊凡的細節，例如他據說非常喜歡迪士尼卡通與電影，甚至會打扮成其中角色，讓普廷略感不悅。報導也提到伊凡熱衷冰球運動。更有匿名消息來源向媒體透露，普廷在伊凡出生時曾據報欣喜若狂，高喊「太棒了！終於是個男孩！」

關於這些孩子的生活，報導描繪出一幅奢華卻與世隔絕的景象，稱他們身邊充斥著領薪水的教師與照護者，出入則乘坐裝甲列車、私人飛機和遊艇等。更有消息指稱，在烏克蘭戰爭爆發初期，普廷將家人送往以中立著稱的瑞士避風頭。甚至有其他匿名Telegram頻道聲稱，卡巴耶娃近期又懷上了一名女嬰，但這些說法均無法證實。

卡巴耶娃曾是俄羅斯頂尖韻律體操選手，被譽為「俄羅斯最柔軟的女人」，曾在2000年雪梨奧運奪銅、2004年雅典奧運摘金。根據「檔案中心」的調查報告，她與普廷的關係可能早在2008年就已開始。

普廷官方承認的家庭成員，是他與前妻、前空服員露德米拉（Lyudmila Putina）所生的兩名女兒，分別是現年約39歲的瑪莉亞（Maria）和37歲的卡特琳娜（Katerina），但她們也極少公開露面，生活相當低調。

這名男孩據傳是普廷與緋聞情人、前奧運體操金牌選手卡巴耶娃（右）的愛情結晶。（美聯社檔案照）

普廷與前妻露德米拉攝於2000年5月，普廷第1次擔任俄國總統的就職典禮上。（美聯社檔案照）

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