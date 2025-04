普廷私生子照片流出？「俄羅斯最孤獨男孩」身世引爆猜測

2025/04/23 21:40

〔編譯陳成良/綜合報導〕網路近日流傳羅斯總統普廷「私生子」照片,引發國際媒體轉載與議論。這些照片據信首次曝光了他與傳聞中的情人、前奧運體操金牌選手卡巴耶娃(Alina Kabaeva)所生的長子伊凡(Ivan),據稱目前約10歲。

根據英國《太陽報》報導,這些照片最先由匿名俄羅斯Telegram頻道「VChk-OGPU」發布。其中一張照片顯示,留著鍋蓋頭的金髮男孩,身穿傳統哥薩克服飾,表情略顯嚴肅地望向鏡頭。匿名頻道形容這名據稱是伊凡的男孩為「俄羅斯最孤獨的男孩」,鮮少與其他孩童互動,身邊總是圍繞著保鑣、家庭女教師和老師。另一張流傳的照片則據稱是伊凡與其母親卡巴耶娃的合影。

長期以來,現年72歲的普廷與41歲的卡巴耶娃緋聞不斷,但克里姆林宮始終否認。據《莫斯科時報》及引述調查新聞機構「檔案中心」(Dossier Center)先前的報導,兩人據信育有4名子女,除了長子伊凡,還有較年幼的兒子小普廷(Vladimir Putin Jr.)以及一對雙胞胎女兒。報導聲稱,伊凡是2015年在瑞士盧加諾(Lugano)一家診所出生,而小普廷則於2019年春天在莫斯科出生。

The VChK-OGPU has obtained a photo of the most secret and probably the loneliest boy in #Russia. This is Ivan Vladimirovich #Putin. He hardly communicates with other children, spending all his time with guards, governesses, teachers - he lives the life of Tutti's heir. As our… pic.twitter.com/IZqHThCDGR