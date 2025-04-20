國旗與「台灣獨立」旗幟同台登場 林俊憲：震撼又感動

「拒絕統戰，守護台灣」大會19日下午在凱達格蘭大道登場，湧入5萬5000人。（資料照）

2025/04/20 08:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「拒絕統戰，守護台灣」大會19日下午在凱達格蘭大道登場，湧入5萬5000人，許多民眾高喊反共標語，也有民眾注意到，現場國旗與「台灣獨立」旗幟共同在大會中飄揚，並提到在以往的各種集會遊行中，這兩面旗幟要同時出現頗有難度，而在此次活動中，兩面旗幟竟「罕見同台」。民進黨立委林俊憲19日深夜發文提到，台派與中華民國派集結在一起，共同確立了往後台灣政治的基本共識是「反共」。

林俊憲在臉書分享國旗與「台灣獨立」旗幟共同飄揚的照片，並坦言：「各位恐怕很難想像，我身為民進黨員30年、參與台灣政治30年，看到這張照片的震撼與感動。中華民國在台灣、中華民國是台灣、中華民國台灣，然後終於走到了今天。」林俊憲表示，大部分像他這樣的資深綠營人士來說，「中華民國」這四個字以及她所代表的一切，很難用簡單幾個字道盡對她的情感，「我想，是因為她被綁架了」。

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林俊憲強調：「有一群人，幾十年來利用她的名字做盡一切惡事，宣稱這是他們創立的國家，所以除了他們，沒有人可以代表這個國家。而他們現在要利用中華民國做的最後一件壞事，竟然是消滅她，將她送給那群當年把中華民國趕到這個島上的人。於是另一群真正深愛她的人出現，誓死捍衛她。」

林俊憲表示，「感謝國民黨終於拋棄了中華民國，中華民國才能重生」，台派和中華民國派集結在一起，我們共同確立了往後台灣政治的基本共識，也就是唯有願意反共、反侵略者，才有資格參與決定這塊土地的未來。

林俊憲最後向國民黨喊話：「國民黨以為是他們創造了中華民國，便可以隨意拋下她，但大罷免會證明，丟下中華民國，他們便什麼都不是。台灣也好、中華民國也好，這是我們自己的家務事，既不容境外敵對勢力說三道四，更不關那些通敵者的事。」

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