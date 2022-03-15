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    日本收47烏克蘭人！更改居留條件 提供物資及就學就業機會

    日本內閣官房長官松野博一今日表示，將全面調整對烏克蘭難民的支援措施，協助其確保逗留地、發放生活用品、提供就業和就學機會等。（美聯社）

    日本內閣官房長官松野博一今日表示，將全面調整對烏克蘭難民的支援措施，協助其確保逗留地、發放生活用品、提供就業和就學機會等。（美聯社）

    2022/03/15 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭戰火不斷，迫使烏克蘭人民紛紛逃難至各國。而日本政府今（15）日也透露，截至目前已有47名烏克蘭人逃到日本。日本當局也正著手計劃，將全面調整相關支援措施，協助難民確保居留資格、發放生活用品、提供就業和就學機會等。

    根據《共同社》報導，日本內閣官房長官松野博一今日於記者會說明，由本月2日起至13日期間，自烏克蘭逃難至日本尋找親人的難民共有47人。當局政府也承諾，會為目前的難民提供住宿支援外，也會就難民的生活物資，以至日語教育、工作或學業等作出相對應措施，也預計更改居留條件，讓烏克蘭難民可留在日本工作。

    據報導，目前烏克蘭難民是以「短期逗留」的資格留在日本，最長天數為90日。對此，松野博一說明，因擔憂避難日期可能延長，就「在留資格」作出應對。因此計劃讓日本入境部門，容許從烏克蘭抵達日本的難民，提供「特定活動」的居留資格，讓其可獲得1年的居留期限。

    面對烏克蘭難民，日本地方政府和企業紛紛表示願意提供相關支援。松野博一也強調：「將討論能滿足期待的接納方式。」希望提供烏克蘭難民最完善的庇護。

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