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    公開痛斥普廷「反社會」 俄羅斯23歲模特兒1個月後死於非命

    俄羅斯23歲模特兒格麗塔曾在社群媒體上公開批評普廷，發文1個月後遭男友殺害。（翻攝臉書）

    俄羅斯23歲模特兒格麗塔曾在社群媒體上公開批評普廷，發文1個月後遭男友殺害。（翻攝臉書）

    2022/03/15 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕年輕、漂亮且勇於批評極權，這些特質讓俄羅斯23歲模特兒格麗塔（Gretta Vedler）成為目光焦點，2021年她曾在社群媒體上發文批評俄羅斯總統普廷鎮壓示威民眾的暴行，不料發文1個月後竟遭殺害，屍體被裝在行李箱1年後才被發現。

    綜合外媒報導，俄羅斯在2021年1月爆發反普廷示威，卻遭到執法單位強力鎮壓，這讓格麗塔相當不滿，在社群媒體上公開譴責普廷，認為鎮壓行動的背後潛藏著普廷擴張俄羅斯的野心，更預言普廷想維持俄羅斯完整性的努力最後會在淚水中收場。

    格麗塔分析，普廷幼時經歷許多羞辱卻無法反擊，成了他加入蘇聯國家安全委員會（KGB）的理由之一，「這種人自幼就膽小怕事，害怕噪音、黑暗、陌生人，所以在他們人格建立的初期，謹慎、克制、貧於溝通等特質便已形成」，「依我個人看法，我只能這麼推測，普廷明顯就是個精神病患者或反社會人格」，她對自己的粉絲表示，「也許他（普廷）是真心想為俄羅斯好，但他真的能有所建樹嗎？我想你們有答案」。

    這番辛辣的評論在如今看來格外有感，但格麗塔在發文後一個月就慘遭毒手。涉嫌殺害格麗塔者，是她的23歲男友科羅文（Dmitry Korovin），他也坦承犯案，聲稱兩人因為錢的問題發生爭執，遂動手將格麗塔勒斃，強調動機與政治立場無關。

    殺害女友後，科羅文買了個新行李箱裝屍，在飯店房間內伴屍睡了3天，才驅車近500公里棄車棄屍，為了不讓親友懷疑，還偽裝成格麗塔在網路上發文，不過格麗塔一名友人起了疑心，最後動用網路力量，讓事件在一年多後曝光。

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