日本追加物資援烏 岸信夫：美軍機將協助部分運輸
2022/03/15 11:20
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引起國際高度關注，日本除加入制裁俄羅斯、捐款、提供烏克蘭人人道收容等協助，更破天荒提供非致命性戰時戰時物資支援；繼防彈背心之後，日本防衛大臣岸信夫聲明，將追加支援全新照明器具與雙筒望遠鏡，未來美國軍機也將提供運輸協助。
根據《NHK》，岸信夫在今日記者會上說明支援烏克蘭物資計畫與狀況；8日首班載送防彈背心的班機自愛知縣小牧空軍基地起飛後，10日第2架運輸機從鳥取縣自衛隊美保基地起飛，在14日下午抵達波蘭，並已將這批防彈背心、頭盔等轉交烏克蘭政府。
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日本也按當初許諾，持續提供烏克蘭非致命性戰時物資支援；岸信夫表示，經過與烏克蘭政府協調之後，將追加提供全新照明器具、雙筒望遠鏡、醫療用器材等物資支援，未來日本的部分支援物資也將由美軍運輸機協助運輸，同時也將活用民航機配合支援。
岸信夫在會中重申日美兩國支援烏克蘭立場，未來也將持續支持烏克蘭人民，並在能力所及範圍內採取行動、保護生命。
面對烏克蘭政府請求，日本防衛省‧自衛隊修改「禁止向衝突各方提供防衛物資」的嚴格規範，破天荒承諾提供烏克蘭非致命性戰時物資支援，預計提供食品、衛生用品、相機、發電機、帳篷和冬衣等戰時應急物資協助。