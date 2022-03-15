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    日本追加物資援烏 岸信夫：美軍機將協助部分運輸

    日本防衛大陳岸信夫在今日記者會上說明支援烏克蘭物資計畫與狀況。（歐新社資料照）

    日本防衛大陳岸信夫在今日記者會上說明支援烏克蘭物資計畫與狀況。（歐新社資料照）

    2022/03/15 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引起國際高度關注，日本除加入制裁俄羅斯、捐款、提供烏克蘭人人道收容等協助，更破天荒提供非致命性戰時戰時物資支援；繼防彈背心之後，日本防衛大臣岸信夫聲明，將追加支援全新照明器具與雙筒望遠鏡，未來美國軍機也將提供運輸協助。

    根據《NHK》，岸信夫在今日記者會上說明支援烏克蘭物資計畫與狀況；8日首班載送防彈背心的班機自愛知縣小牧空軍基地起飛後，10日第2架運輸機從鳥取縣自衛隊美保基地起飛，在14日下午抵達波蘭，並已將這批防彈背心、頭盔等轉交烏克蘭政府。

    日本也按當初許諾，持續提供烏克蘭非致命性戰時物資支援；岸信夫表示，經過與烏克蘭政府協調之後，將追加提供全新照明器具、雙筒望遠鏡、醫療用器材等物資支援，未來日本的部分支援物資也將由美軍運輸機協助運輸，同時也將活用民航機配合支援。

    岸信夫在會中重申日美兩國支援烏克蘭立場，未來也將持續支持烏克蘭人民，並在能力所及範圍內採取行動、保護生命。

    面對烏克蘭政府請求，日本防衛省‧自衛隊修改「禁止向衝突各方提供防衛物資」的嚴格規範，破天荒承諾提供烏克蘭非致命性戰時物資支援，預計提供食品、衛生用品、相機、發電機、帳篷和冬衣等戰時應急物資協助。

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