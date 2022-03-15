南韓國防部：捐助烏克蘭非致命性物資

南韓國防部發言人夫承燦（Boo Seung Chan）今天表示，將向烏克蘭提供非致命性物資；南韓國防部官員透露，這些物資包含防彈頭盔、帳篷、床罩、軍用食品以及急救藥品等。示意圖。（美聯社）

2022/03/15 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部發言人夫承燦（Boo Seung Chan）今天表示，將向烏克蘭提供非致命性物資。

根據《CNN》報導，南韓國防部官員透露，這些物資包含防彈頭盔、帳篷、床罩、軍用食品以及急救藥品等，約值80萬美元（約合新臺幣2287萬元），但運送方法尚未確認。

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南韓立場始終未變，就是不朝烏克蘭部署軍隊，也不會提供致命性武器；另外，若南韓公民要赴烏克蘭志願參軍，恐得面臨判刑下場。

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