為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓國防部：捐助烏克蘭非致命性物資

    南韓國防部發言人夫承燦（Boo Seung Chan）今天表示，將向烏克蘭提供非致命性物資；南韓國防部官員透露，這些物資包含防彈頭盔、帳篷、床罩、軍用食品以及急救藥品等。示意圖。（美聯社）

    南韓國防部發言人夫承燦（Boo Seung Chan）今天表示，將向烏克蘭提供非致命性物資；南韓國防部官員透露，這些物資包含防彈頭盔、帳篷、床罩、軍用食品以及急救藥品等。示意圖。（美聯社）

    2022/03/15 13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部發言人夫承燦（Boo Seung Chan）今天表示，將向烏克蘭提供非致命性物資。

    根據《CNN》報導，南韓國防部官員透露，這些物資包含防彈頭盔、帳篷、床罩、軍用食品以及急救藥品等，約值80萬美元（約合新臺幣2287萬元），但運送方法尚未確認。

    南韓立場始終未變，就是不朝烏克蘭部署軍隊，也不會提供致命性武器；另外，若南韓公民要赴烏克蘭志願參軍，恐得面臨判刑下場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬立波傳捷報！ 烏軍宣布：俄軍地面部隊被擊退
    2022/03/15 12:53

    馬立波傳捷報！ 烏軍宣布：俄軍地面部隊被擊退
    心疼...烏克蘭11歲男童獨自逃難千里 進入斯洛伐克求生
    2022/03/15 12:35

    心疼...烏克蘭11歲男童獨自逃難千里 進入斯洛伐克求生

    黃金比例布局廣 平衡價值型基金選這檔
    南韓散戶抄底抄到慘賠 搶買俄ETF面臨下市
    2022/03/06 15:55

    南韓散戶抄底抄到慘賠 搶買俄ETF面臨下市
    南韓大使還在烏克蘭境內 2日自基輔撤離大使館
    2022/03/03 10:12

    南韓大使還在烏克蘭境內 2日自基輔撤離大使館

    人生「三困擾」 董月花分享解決妙招
    文在寅：盡速擬定烏克蘭人道援助計劃 給予境內烏人滯留資格
    2022/02/28 13:25

    文在寅：盡速擬定烏克蘭人道援助計劃 給予境內烏人滯留資格
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播