為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    走路一半驚見「飛彈前方爆炸」俄軍轟基輔公車火勢直竄天際

    俄軍發射飛彈擊中烏國首都基輔街上的公車，導致車體瞬間炸毀，火勢直竄天際，對此基輔市長市證實，這場突襲造成至少1死6傷。（法新社）

    俄軍發射飛彈擊中烏國首都基輔街上的公車，導致車體瞬間炸毀，火勢直竄天際，對此基輔市長市證實，這場突襲造成至少1死6傷。（法新社）

    2022/03/15 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近3週，俄軍昨發射飛彈擊中烏國首都基輔街上的公車，導致車體瞬間炸毀，火勢直竄天際，對此基輔市長市證實，這場突襲造成至少1死6傷。

    綜合外媒報導，俄軍於14日上午突襲基輔北部街頭，目前已知擊中1棟公寓和1台公車，事發後街道成碎石、週圍高樓窗戶也被震碎。

    據外媒公開畫面可見，基輔當地1名路人緩慢走在街上時，前方忽然飛來1枚飛彈，擊中停靠在路邊公車後，火勢直竄天際。

    事發後，烏國首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）在社群平台「推特」證實這場俄軍砲擊，目前已知至少1死6傷；另，據烏克蘭國家緊急部分服務部回應，目前已有15人獲救，63人撤離。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏國無人機精準打擊！ 俄軍電戰系統慘成廢鐵影片曝光
    2022/03/12 16:03

    烏國無人機精準打擊！ 俄軍電戰系統慘成廢鐵影片曝光
    俄軍步步進逼！衛星照曝基輔民宅起火、市民倉皇出逃
    2022/03/12 13:56

    俄軍步步進逼！衛星照曝基輔民宅起火、市民倉皇出逃

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    尚未達標！英防部最新情報：俄近日恐重整旗鼓「攻擊基輔」
    2022/03/11 16:53

    尚未達標！英防部最新情報：俄近日恐重整旗鼓「攻擊基輔」
    俄烏戰爭第16日！衛星照曝「基輔」及「切爾尼戈夫」慘況
    2022/03/11 13:00

    俄烏戰爭第16日！衛星照曝「基輔」及「切爾尼戈夫」慘況

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    今恐大決戰？美防部：俄軍車隊24小時內向基輔推進4.8公里
    2022/03/11 11:23

    今恐大決戰？美防部：俄軍車隊24小時內向基輔推進4.8公里
    俄軍拿不下首都！英防部捎捷報：烏俄正在基輔西北方持續交戰
    2022/03/09 16:04

    俄軍拿不下首都！英防部捎捷報：烏俄正在基輔西北方持續交戰
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播