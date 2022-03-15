走路一半驚見「飛彈前方爆炸」俄軍轟基輔公車火勢直竄天際

俄軍發射飛彈擊中烏國首都基輔街上的公車，導致車體瞬間炸毀，火勢直竄天際，對此基輔市長市證實，這場突襲造成至少1死6傷。（法新社）

2022/03/15 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近3週，俄軍昨發射飛彈擊中烏國首都基輔街上的公車，導致車體瞬間炸毀，火勢直竄天際，對此基輔市長市證實，這場突襲造成至少1死6傷。

綜合外媒報導，俄軍於14日上午突襲基輔北部街頭，目前已知擊中1棟公寓和1台公車，事發後街道成碎石、週圍高樓窗戶也被震碎。

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據外媒公開畫面可見，基輔當地1名路人緩慢走在街上時，前方忽然飛來1枚飛彈，擊中停靠在路邊公車後，火勢直竄天際。

事發後，烏國首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）在社群平台「推特」證實這場俄軍砲擊，目前已知至少1死6傷；另，據烏克蘭國家緊急部分服務部回應，目前已有15人獲救，63人撤離。

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