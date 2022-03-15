中國瘋傳「參戰20分鐘就陣亡」 加拿大狙神烏克蘭報平安

圖為鎮守基輔的烏軍。（歐新社）

2022/03/15 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大「狙神」瓦力（Wali）響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）號召對抗「俄」勢力，人已入境烏克蘭。不過，中國網路近日流傳他「在參戰後20分鐘內，就被俄國特種部隊擊斃」。瓦力的臉書粉專「La Torche et l'Épée - The Torch and Sword」14日則發文報平安。

貼文中除要外界別擔心他的人身安全，也表示他已遠離遭襲基地，不過他確實曾經短暫停留當地，並指該基地聚集了外國志願者與其他人，有些人可能還沒見過俄羅斯士兵就死了，這就是現代戰爭，依然骯髒更不人道。

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《每日郵報》報導，瓦力說他不喜歡朝人開槍，但必要時刻會毫不猶豫扣下扳機，「若普廷真的想要拿下烏克蘭首都基輔，他就得付出巨大代價」。

報導指出，瓦力近日曾駐守在一處廢棄建物內，俯瞰位於基輔郊區的「戰略位置」，並預告俄軍若湧入街頭就會進入十字準線範圍，「從我目前所在位置，能看到許多可供射擊的建築，以及藏匿武器、發動伏擊的地方」。瓦力也提到，雖然他是優秀的狙擊手，但不值得這麼多關注，他不想搶走其他勇猛士兵的風采。

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