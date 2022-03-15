美將警告中國勿步俄後塵 攻擊鄰居恐催生「太平洋版北約」

美國太平洋空軍司令維巴赫警告中國，應在俄烏衝突中吸取教訓，即無端攻擊鄰居會遭致比俄羅斯更強烈國際反應，甚至催生中方最不願見到的「太平洋版北約」。（美聯社檔案照）

2022/03/15 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯不顧國際反對，執意對烏克蘭發動入侵戰爭，惟出征不順如入泥淖，連帶讓最大盟友中國陷尷尬處境，對此，美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）警告中國，應在俄烏衝突中吸取教訓，即無端攻擊鄰居會遭致比俄羅斯更強烈國際反應，甚至催生中方最不願見到的「太平洋版北約」。

根據《美國之音》報導，維巴赫於當地時間14日在美國空軍協會一場視訊會議中表示，國際社會在此次俄烏事件中已展現出非常明確的態度，即「當一個超級強權無端對鄰居發動攻擊時，國際會如何團結匯聚力量，對攻擊發起方實施各種層面上的制裁，並對受攻擊方提供援助」。

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維巴赫警告中國應吸取這次教訓，未來若對鄰居採取攻擊手段時，北京將面臨非常類似，甚至更強烈的回應。

維巴赫進一步指出，北大西洋公約組織（NATO）在事件中團結一致的舉動，更是中國必須注意到的一點。

維巴赫語帶諷刺地表示，每當中國批美企圖在太平洋地區建立類似北約的組織，就會令他不免想笑，他說，事實上美國並沒有這麼做，但若有一方在印太地區無端發起攻擊，區域國家自然會團結起來站在對立面，「所以中國該學到的另一個教訓，就是若該國對鄰居發動攻擊，反而會催生類似北約的組織產生」。

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