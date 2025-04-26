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    游淑慧、鍾小平遭砲轟！黃智賢力挺 揭陳佩琪「翻臉原因」

    民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪。（資料照）

    2025/04/26 22:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（26日）於凱道集會，原先民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪有意出席，日前卻發文砲轟，2位國民黨議員「送子彈給綠共」，並稱柯文哲是最大受害者。對此，媒體人黃智賢直言，「人不要臉，真乃天下無敵」力挺遭影射的國民黨北市議員游淑慧、鍾小平。

    黃智賢今日於臉書粉專表示，國民黨在凱道辦造勢，1個百年泱泱大黨，有14+1個縣市長、有52+2個立委，當然不會傻到搭一個大舞台，讓只有8席立委的小黨民眾黨，可以免費搭便車，喊自己的政治訴求。

    因此，黃智賢認為，陳佩琪也許是想要上台演講不遂，居然立刻翻臉寫臉書，罵國民黨游淑慧跟鍾小平2位台北市議員，「不好意思，我笑尿了。因為游淑慧跟鍾小平，可能才真正代表民主的價值，就是監督制衡。」

    黃智賢批評，「人不要臉，真乃天下無敵」柯文哲的起訴書跟證據清單，事證已經如此鐵板釘釘，作為家人跟關係人，一力護短也就算了，「居然有臉指責代表市民的市議員，以證據與公文揭弊？陳佩琪不准民代，捍衛市民權益？她好大，禁止民代守護清廉價值？」

    黃智賢提到，許多人在觀察，鍾小平跟游淑慧，會被怎樣對待？「鍾小平理應被國民黨表揚，卻竟然被迫向陳佩琪道歉，真替國民黨遺憾。而鍾小平居然向貪污犯道歉，更讓人遺憾，這是什麼世道？」更喊話「希望游淑慧能堅守正義與法治的價值，希望不會有游淑慧也要向暗黑勢力低頭的一天。」

    黃智賢不滿，在北市柯文哲是執政者、當權者，「游淑慧跟鍾小平代表市民，提出事證監督，居然反而被貪污者咬？還有天理？」也反問陳佩琪，「他柯家貪腐，不准提、不准告、不准辦？」

    最後，黃智賢坦言，在野者跟當權者對抗，僅有的武器無他，清廉與能力而已，絕不是權謀與取巧，或是競賽貪腐。「台北市需要有更多的游淑慧跟鍾小平，可以勇敢對抗貪腐的政治人物，在對抗柯文哲貪腐這一役上，他們做到了。」

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