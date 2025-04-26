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    週日多雲到晴宜蘭仍有大雨 西半部留意空品

    週日水氣減少，西半部及東南部地區大致為多雲到晴的天氣，但基隆北海岸、宜蘭及花蓮仍有局部短暫陣雨。（資料照）

    週日水氣減少，西半部及東南部地區大致為多雲到晴的天氣，但基隆北海岸、宜蘭及花蓮仍有局部短暫陣雨。（資料照）

    2025/04/26 22:44

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（27日）水氣減少，西半部、東南部地區大致多雲到晴，白天北部、宜蘭及花蓮高溫30度，中南部及台東高溫則可到33度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請留意穿著。

    中央氣象署預報，週日水氣減少，西半部及東南部地區大致為多雲到晴的天氣，不過基隆北海岸、宜蘭及花蓮仍有局部短暫陣雨，特別是宜蘭仍有較大雨勢發生機率，請留意。今晚到明晨以及明晚中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請特別留意。

    另外，東北風偏強，桃園到雲林沿海空曠地區及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

    溫度方面，週日東北季風減弱，北部、宜蘭及花蓮氣溫回升，白天高溫26到30度，中南部及台東高溫28到33度，感受溫暖偏熱，夜晚清晨中部以北、宜蘭及花蓮低溫20到22度，南部及台東低溫23、24度，西半部日夜溫差稍大，早出晚歸請留意穿著。

    天氣風險公司指出，想安排戶外活動的朋友，建議把握明天，下一波鋒面會在週一再度接近台灣，。

    紫外線指數方面，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

    ​空氣品質方面，週日高壓迴流，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；晚起中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    氣溫方面，白天北部、宜蘭及花蓮高溫26到30度，中南部及台東高溫28到33度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，白天北部、宜蘭及花蓮高溫26到30度，中南部及台東高溫28到33度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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